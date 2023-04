Paola Belloni, la compagna di Elly Schlein, fa il pieno di follower

Dopo l’atto d’accusa contro la rivista di gossip “Chi” che ha svelato la sua relazione di coppia con Elly Schlein, il profilo di Paola Belloni su Instagram si riempie di follower

È intervenuta pubblicamente sui social proprio per denunciare il fatto di essere stata ingiustamente resa famosa in quanto compagna di Elly Schlein. Lei che fino a oggi aveva vissuto una normale vita privata e una relazione di coppia che, nonostante fosse con la neo segretaria del Pd, non era arrivata sotto i riflettori. Paola Belloni ha deciso ieri sera di commentare l’accaduto: le foto ‘rubate’ su Diva e Donna (scatti di cui loro non erano consapevoli) e la bufera che ne è seguita, che lei definisce “un coming out ingiusto“, perchè quando si tratta di coming out deve essere “una scelta personale” compierlo, mentre lei si è trovato a subirlo. La compagna di Elly Schlein chiudeva il suo post polemico spiegando che sarebbe tornata alla sua “vita privata che spero resti sempre la stessa“. Ma forse non aveva fatto i conti col fatto che il risultato di questo post è stato quello di suscitare intorno a lei molta curiosità. Lo dimostra il fatto che il numero di follower, da ieri sera, è andato aumentando vertiginosamente.

I FOLLOWER CONTINUANO A CRESCERE

Ieri sera il profilo su cui Belloni ha postato l’attacco alla rivista Diva e Donna contava 357 follower: era il profilo di una persona riservata, che magari aveva finora utilizzato i social per curiosare qua e là, tenersi in contatto con gli amici. Ma sicuramente non a fini comunicativi. I post sul profilo sono veramente pochissimi, tanto da contarli sulle dita di una mano. I profili seguiti sono 207. I follower adesso sono oltre 2100. Durante il corso della giornata, i follower sono andati aumentando ora dopo ora, anche a mille alla volta nel giro di mezz’ora.

I DIRITTI DEGLI OMOSSESUALI

Il profilo Instagram di Paola Belloni, spiega la Dire (www.dire.it), non risulta privato (quindi non è necessario avanzare una richiesta per diventare follower) e quindi probabilmente tante persone che hanno sui media il suo intervento hanno deciso di cominciare a seguirla, grazie al tasto ‘Segui’. Questo ha portato il numero dei follower (o ‘seguaci’) ad aumentare vertiginosamente in meno di una giornata. Chissà se a questo punto Paola Belloni potrà davvero tornare alla sua vita personale ‘normale’. Nel post contro Diva e Donna, la compagna di Elly Schlein si è espressa anche sulla situazione dei diritti degli omosessuali in Italia, sottolineando l’assenza di tanti diritti che ormai dovrebbero essere acquisiti: “In Italia non abbiamo il matrimonio egualitario, non abbiamo tutele per i figli e le figlie di famiglie omogenitoriali, non abbiamo una legge contro l’omolesbobitransfobia”. Molte persone hanno magari deciso di seguirla per solidarietà, dopo la brusca ventata di notorietà che le è capitata suo malgrado, ma molti altri potrebbero avere deciso di continuare a seguirla proprio per questo, a sostegno di una battaglia di civiltà per cui c’è ancora molto da fare.