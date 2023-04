Fabio Tolledi rieletto nell’Executive Council dell’International Theatre Institute

Fabio Tolledi, direttore artistico di Astràgali Teatro, rieletto nell’Executive Council dell’International Theatre Institute – UNESCO

Fabio Tolledi, direttore artistico della compagnia salentina Astràgali Teatro, è stato rieletto nell’Executive Council dell’International Theatre Institute – UNESCO. La nomina è arrivata a conclusione del trentaseiesimo Congresso mondiale della più grande e importante organizzazione internazionale per le arti performative che si è svolto in questi giorni a Fujairah negli Emirati Arabi Uniti sul tema “Reunite, for the Performing Arts and Humanism”. Nominato dai delegati degli oltre cento centri nazionali presenti in tutto il mondo, il Comitato Esecutivo assieme al Segretariato Generale definisce i piani strategici dell’ITI.

Fabio Tolledi, presidente del Centro italiano dell’ITI che dal 2012 ha sede ad Astràgali Teatro a Lecce, ha guidato la delegazione italiana composta da Roberta Quarta (attrice di Astràgali Teatro e responsabile delle relazioni internazionali dell’ITI Italia), Giorgio Zorcù (Accademia Amiata Mutamenti) e Vito Minoia (Teatro Aenigma). Durante il congresso, il regista ha anche coordinato la tavola rotonda congiunta di due importanti comitati internazionali dell’ITI: Theatre in Conflict Zones network e Action Committee for Artist Rights. Il programma, infatti, oltre alle operazioni congressuali (rinnovo delle cariche, assemblea generale e atti statutari), ha previsto numerose attività: il summit “Performing Arts – More than Merely a Player”, tavole rotonde, open forum, workshop, lectures, momenti di confronto, spettacoli teatrali, presentazioni e dimostrazioni dei Centri Nazionali ITI di tutto il mondo.

Fondato nel 1948 dall’UNESCO a Parigi, l’International Theatre Institute è la più grande e importante organizzazione mondiale per le arti performative, creata con l’obiettivo della promozione del dialogo interculturale. Il network, composto da Centri Nazionali, membri cooperanti e da Comitati Internazionali, è diffuso in oltre cento Paesi nel mondo. L’ITI favorisce lo scambio di buone pratiche tra artisti e istituzioni teatrali a livello internazionale, al fine di consolidare processi di conoscenza e interazione e di promuovere la Convenzione dell’UNESCO per la protezione e la promozione delle espressioni culturali. Tra le più note iniziative promosse a livello mondiale dall’International Theatre Institute figurano, oltre al World Theatre Day (27 marzo), l’International Dance Day (29 aprile) e il Theatre of Nations, dove si sono esibiti per la prima volta in Occidente, dopo la seconda Guerra mondiale, l’Opera di Pechino, il Berliner Ensemble, il Teatro Kabuki, il Teatro d’Arte di Mosca.