Medi-Market prosegue nella crescita e apre un nuovo store a Bologna

Medi-Market prosegue nella crescita (+104%), apre un nuovo store a Bologna e avvia una collaborazione solidale con Croce Rossa Italiana Comitato di BO

Prosegue incessante la crescita di Medi-Market (https://medi-market.it/), gruppo di farmacie (Pharmacy by Medi-Market) e parafarmacie (Medi-Market) leader in Belgio nel settore della salute e del benessere. L’azienda, infatti, che ha chiuso il 2022 con una crescita della filiale italiana del +104% rispetto al 2021, annuncia l’apertura di un nuovo punto vendita a Bologna, il terzo della città. Il nuovo store, di oltre 190 mq, si trova all’interno del Centro commerciale “Shopville Gran Reno” Via Marilyn Monroe 2, Casalecchio di Reno (BO).

A fronte infatti di un aumento delle vendite in Italia per tutti i quattordici punti vendita del gruppo, Medi-Market ha infatti deciso di aprire un nuovo store nel capoluogo dell’Emilia-Romagna, città dove – solo nel secondo semestre del 2022 – il programma fedeltà dell’azienda (Freedelity) ha registrato un incremento delle vendite del +40,29%. “Percentuale significativa, che testimonia la propensione degli italiani, e in questo caso dei bolognesi, nella scelta di acquistare sempre più prodotti di parafarmacia – commenta Alessandro Catelli, Marketing Manager di Medi-Market per l’Italia – Ma non solo, l’apertura – che cade in un momento storico caratterizzato dall’aumento dei prezzi di prodotti di farmacia e parafarmacia – permette di portare il claim dell’azienda “benessere alla portata di tutti” concretamente in sostegno dei consumatori italiani”.

In occasione dell’apertura anche una nuova partnership con la Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna

L’iniziativa, che si inserisce all’interno del più ampio progetto “Medi-per il sociale” (che vedrà l’azienda impegnata in prima linea per tutto il 2023 attraverso la collaborazione con importanti enti no-profit del territorio) esordisce con una partnership con la Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna. In virtù di questa, all’interno del nuovo punto vendita di Gran Reno sarà possibile acquistare per tutto il 2023 dei kit composti da quattro prodotti di prima necessità. Il primo kit individuato sarà composto da disinfettante, cerotti, garze e benda che verranno donati alla Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna da utilizzare nelle varie attività di cura e sostegno del prossimo.

“Medi-per il sociale è un nuovo progetto che abbiamo creato con la volontà di rendere il benessere e le cure mediche di prima necessità veramente alla portata di tutti – spiega Catelli – e la collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna è solo il primo esempio. Nei prossimi mesi, infatti, sveleremo altre realtà non-profit con cui stiamo collaborando, sempre nell’obiettivo comune di aiutare i primi soccorsi delle persone in difficoltà. Ma alla base del progetto non vi è solo l’intenzione di contribuire a importanti cause di solidarietà, ma anche la volontà di sensibilizzare la nostra clientela al tema dell’accesso alle cure”.

Medi-Market: una realtà sempre alla ricerca di personale, per tutti i punti vendita in Italia. sia farmacisti che addetti alla vendita, e in questo momento soprattutto per la nuova apertura di Bologna

Per saperne di più e per visionare tutte le posizioni:

https://www.linkedin.com/company/medi-market-italia/jobs/