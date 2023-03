Medi-Market promuove il progetto “Medi per il sociale”

Medi-Market, presente in Italia con oltre quattordici punti vendita, ha deciso di lanciare un nuovo progetto di solidarietà dal titolo “Medi per il sociale”

Medi-Market (https://medi-market.it/), gruppo di farmacie (Pharmacy by Medi-Market) e parafarmacie (Medi-Market) leader in Belgio nel settore della salute e del benessere, presente anche in Italia con quattordici punti vendita, ha deciso di lanciare, proprio in Italia, un nuovo progetto di solidarietà dal titolo “Medi per il sociale”. L’iniziativa, in partenza proprio in queste settimane, vedrà l’azienda impegnata in prima linea attraverso la collaborazione con importanti enti no-profit del territorio, sia locali sia nazionali. L’obiettivo è quello di concretizzare il concetto caro all’azienda di “benessere alla portata di tutti”, garantendo un sempre più facile accesso a benessere e cure mediche.

“Crediamo fortemente che il benessere non debba essere circoscritto a pochi, ma oggi più che mai debba invece essere accessibile a tutti. Come gruppo abbiamo deciso di fare la nostra parte ma l’intenzione è quella di coinvolgere in questo progetto anche i nostri clienti, dando loro la possibilità di diventarne parte attiva.” commenta Alessandro Catelli, Marketing Manager di Medi-Market Italia.

Alla base di “Medi per il sociale”, quindi, non solo l’intenzione di contribuire a importanti cause di solidarietà ma anche la volontà di sensibilizzare la propria clientela al tema dell’accesso alle cure.

“In Italia, molto spesso, solo grazie al lavoro prezioso di associazioni, enti ed onlus gli ultimi non vengono lasciati da parte. Solo grazie all’impegno dei volontari anche i più deboli possono avere accesso a supporto e cure di qualità, noi vogliamo sempre più far parte di questa sana solidarietà. Per noi questo è solo l’inizio ed è quindi un grande passo che speriamo di portare avanti al meglio” aggiunge Catelli.

Le prime associazioni e iniziative parte nel progetto “Medi per il sociale” verranno rivelate nel corso delle prossime settimane.