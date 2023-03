Su Rai 2 nuovi episodi di “Ncis” e “Ncis Hawaii”: le anticipazioni

Azione e suspence, da Washington ai Tropici, in prima serata su Rai 2 con i nuovi episodi di “Ncis” e “Ncis Hawaii”: le anticipazioni

Continuano le avventure del Servizio investigativo della Marina militare Usa: in prima visione assoluta, venerdì 24 marzo alle 21.20 su Rai 2, andrà in onda un nuovo episodio di “Ncis”, l’agenzia navale anticrimine con base a Washington, le cui vicende hanno ispirato la serie tv più vista degli Stati Uniti da oltre dieci anni. Nella puntata, dal titolo “Ponti”, il corpo della Guardiamarina Watts viene trovato in un motel.

Tutto farebbe pensare a un omicidio passionale, ma scavando più a fondo nella biografia della vittima emerge qualcosa di inatteso: una doppia vita e, dal passato, un vecchio grande amore di Parker. Il primo sospettato, infatti, è Ryan, un truffatore figlio di Joy, la donna che Parker non ha più rivisto dai tempi di Philadelphia. Nel frattempo, Knight e Jimmy devono chiarire alcune questioni rimaste in sospeso. Nel cast: Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law, Brian Dietzen, Diona Reasonover, David McCallum.

A seguire, sempre su Rai 2, alle 22.10, “Ncis Hawaii”, spin-off della serie tv, ambientata nelle isole del Pacifico. Prima visione assoluta anche per la puntata “Sol levante”, in cui Pike – mentre è sotto copertura per un’indagine sulla mafia giapponese, la Yakuza – scampa miracolosamente a un attentato in cui perdono la vita tre criminali. Durante le indagini, la squadra scopre che è in corso una guerra tra clan rivali, uno dei quali è probabilmente in possesso di un carico di mitra rubato alla Marina degli Stati Uniti. Seguendo le tracce delle armi, gli agenti trovano invece Oda Sato, il capo di uno dei clan, nascosto su una nave. Con Vanessa Lachey, Jason Antoon, Yasmine Al-Bustami, Tori Anderson, Alex Tarrant, Kian Talan, Noah Mills.