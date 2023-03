E-commerce, crescono gli acquisti di prodotti per animali

Il boom dell’e-commerce ha investito anche il settore del “pet care”, ossia quell’ampia categoria merceologica in cui sono ricompresi i prodotti per la cura degli animali domestici. Secondo alcune stime, nel 2020 il mercato globale aveva raggiunto un valore di poco superiore ai 38 miliardi di dollari, con l’Europa attestata come leader rispetto ad altre aree commerciali. Ad ulteriore riprova delle enormi dimensioni raggiunte dal settore, un’indagine della Euromonitor International ha evidenziato una crescita del comparto superiore al 20% nel 2020.

Una crescita rapida e costante

Nel prossimo futuro, il mercato del pet care online è destinato a crescere ulteriormente; è quanto emerge da un’analisi condotta da Business Wire, secondo la quale entro il 2027 il settore supererà gli 87 miliardi di dollari in valore, grazie ad un tasso di crescita medio annuo superiore al 12%. In aggiunta, entro il 2026 l’e-commerce rappresenterà un terzo delle vendite complessive.

Il trend può essere attribuito a diversi fattori, a cominciare dall’aumento del numero di possessori di animali domestici e la conseguente crescita della domanda di cibo e altri prodotti specifici (giochi, presidi veterinari etc.) per gli animali domestici. In aggiunta, a contribuire all’espansione del settore vi è anche il maggior sviluppo di prodotto di nuova generazione e l’offerta di servizi pet-friendly. A questi fattori va naturalmente aggiunto quello relativo ad una crescita trasversale dello shopping online.

I prodotti più richiesti

Com’è facile intuire, le categorie di prodotto che rappresentano le quote di mercato maggiori sono quelle legati alla cura del cane, probabilmente perché si tratta dell’animale domestico forse più diffuso al mondo. Non stupisce, quindi, come secondo le previsione di settore, la richiesta di prodotti per cani è destinata a restare solida anche nel prossimo futuro nonostante in Europa, il maggiore tra i mercati globali per quanto concerne il pet care, i gatti siano leggermente più popolari (e di conseguenza la domanda sia più orientata verso i prodotti per la cura dei gatti domestici). Di contro, va considerato che in circa un quarto delle case europee convivono almeno un cane e un gatto.

Categorie merceologiche e canali di acquisto

A differenza di quanto si possa pensare, i prodotti per il pet care sono reperibili attraverso svariati canali digitali. In particolare, oltre alle grandi piattaforme di e-commerce, vi sono anche numerosi shop specializzati in pet care e articoli di veterinaria; in aggiunta, è possibile reperire molti dei prodotti per la cura di cani e gatti anche tramite una farmacia veterinaria online autorizzata quale Anticafarmaciaorlandi.it.

Gli shop di questo tipo consentono di acquistare comodamente da casa, scegliendo tra un vasto assortimento, ogni genere di prodotto o articolo: sacchi di cibo secco, porzioni di cibo umido, farmaci veterinari (collari antipulci, spray, compresse), giochi, accessori (guinzaglio, museruola, indumenti), cucce, lettini, cuscini e tutto quanto può contribuire a prendersi cura al meglio del proprio animale domestico.

Perchè compriamo sempre più spesso online

Non sono soltanto i fattori ‘di mercato’ ad alimentare la crescita dell’e-commerce del pet care; ci sono infatti altre ragioni che spingono i consumatori a rivolgersi sempre più spesso ai rivenditori online anziché a quelli fisici. In particolare:

la convenienza, dovuta al fatto che gli e-commerce sono accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;

il risparmio economico; grazie ai motori di ricerca è possibile effettuare una rapida comparazione dei prezzi del prodotto che si intende acquistare;

la maggior possibilità di scelta: all’interno di uno shop online è possibile scegliere tra una gamma di prodotti molto più ampia rispetto a quella presente in un negozio fisico. In aggiunta, è possibile verificare immediatamente se l’articolo risulta esaurito o momentaneamente non disponibile.