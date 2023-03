Prato: sequestrata bisca clandestina di gioco online

Un’operazione della Guardia di Finanza di Prato ha scoperto una bisca clandestina di gioco online. Il locale, formalmente considerato associazione culturale, è stato posto sotto sequestro.

Sequestro importante, da parte della Guardia di Finanza di Prato, di una bisca clandestina spacciata per associazione culturale. All’interno del locale, i finanzieri hanno trovato 11 computer e un server utilizzato per entrare abusivamente nei siti non ADM, cioè quelli non legali oltre a ingenti somme di denaro. Operazione importante che mette bene in chiaro il duro lavoro svolto dalle nostre forze dell’ordine per combattere il gioco illegale. Tanto è stato fatto negli ultimi anni anche a livello europeo e tanto ancora verrà fatto, ne siamo certi.

Basta pensare, infatti, a quanto i siti casinò online legali funzionino in Italia, con una concorrenza enorme e una scelta ancora più grande. I 10 migliori siti italiani di casinò online con licenza hanno un numero elevatissimo di conti attivi e un trend positivo che è destinato a crescere ancora di più nei prossimi anni. Possiamo, dunque, affermare che i casinò online italiani migliori siano quelli legali e che, senza scampo, Governo e forze dell’ordine continueranno a lottare contro il mercato nero. Ammettiamolo, sono tempi duri questi per i malfattori e questo è dovuto al tanto impegno, anche da parte della UE con l’ Anti-Money Laundering , per combattere il riciclaggio, vera piaga del settore gioco.

Casinò online italiani: come riconoscere quelli affidabili

Il settore gioco ha un grosso peso sull’economia del nostro Paese. Non solo aziende quotate in Borsa , quindi, ma tanto gambling e betting per il nostro Erario. Qui entrano in scena i siti casinò e quanto di buono si possa fare giocando legalmente. Ma come facciamo a riconoscere i migliori siti casinò online e come ci possiamo accorgere, istantaneamente, della loro affidabilità? La prima cosa da fare, a prescindere da quali siano i giochi che più ci interessano o i bonus che ci sembrano più generosi, è controllare il numero di licenza unico del sito, cioè quel numero che viene dato dall’Agenzia Dogane e Monopoli a ogni singolo operatore legale, come un vero e proprio codice fiscale. I concessionari a distanza legali, infatti, hanno un numero di riconoscimento che è inserito sulla piattaforma e il loro dell’ADM nella loro homepage. Questo è un punto fondamentale per poter giocare senza stress, in tranquillità.

Questo è un passaggio fondamentale per avere contezza del sito su cui vogliamo giocare e che ci permette di poter avere una garanzia su ogni operazione andremo ad effettuare sul sito. Non solo i nostri soldi, infatti, quelli che vengono depositati sul conto gioco ma anche i nostri dati personali possono essere rubati e utilizzati per truffe e altro. Perdiamo, dunque, un po’ di tempo nel capire bene dove ci troviamo e se il sito che stiamo utilizzando sia autorizzato. La lotta contro il mercato nero, come abbiamo visto, è sempre viva e non lasciamoci abbindolare da quelle che sembrano essere occasioni irripetibili. Se sono troppo belle per essere vere, ovviamente non lo saranno.

Tanti miglioramenti e accorgimenti per i casinò online

Negli ultimi anni tanto è stato fatto per migliorare i casinò online. Ogni paese in Europa, anche quelli che ancora non si erano dati da fare come Svizzera e Germania, hanno regolarizzato la legislazione sul gioco a distanza perché sempre più popolare. Diciamo che è veramente difficile poter essere abusivi o clandestini ed è un rischio che non vale la pena di correre mai, anche se ci dicono di poter vincere tanti soldi. I nostri soldi devono essere garantiti, non possiamo inserire denaro in rete senza sapere di essere protetti. Il web è insidioso, ci sono tante persone che cercano di far soldi facilmente.

Assicurarsi di essersi registrati su un sito protetto è importantissimo per vivere un’esperienza utente che sia valida e che ci permetta di poter vivere dei minuti spensierati con il budget che ci siamo prefissati. Gli squali ci sono ovunque, lo sappiamo, ma siamo anche consapevoli di avere tutti gli strumenti per migliorare la nostra situazione e per essere informati su quello che stiamo facendo. Insomma, senza paura perdiamo qualche attimo in più per renderci conto di dove vogliamo giocare e, solo quando ne siamo davvero sicuri, buttiamoci nella mischia giocando responsabilmente, senza ansie o compulsione.