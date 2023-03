Per Leonardo Radicchi nuovo ruolo in AOP Health in Italia

AOP Health, azienda pioniera in Europa nelle terapie integrate per le malattie rare e la terapia intensiva, annuncia Leonardo Radicchi nel nuovo ruolo di Patient Advocacy

AOP Health, azienda pioniera in Europa nelle terapie integrate per le malattie rare e la terapia intensiva, nell’ambito del piano di sviluppo e ampliamento dell’organico in Italia, annuncia la nomina di Leonardo Radicchi nel nuovo ruolo di Patient Advocacy.

In questo ruolo, Radicchi ha l’incarico di rafforzare ed ampliare i progetti di supporto ai pazienti, attraverso il dialogo collaborativo con le Associazioni Pazienti, così come con i referenti del mondo clinico e istituzionale. Leonardo sarà operativo nelle attività di patient support in tutti gli ambiti terapeutici in cui l’azienda opera: a partire dall’Onco-ematologia, alla Cardiologia e Pneumologia fino alla Terapia Intensiva.

Leonardo Radicchi arriva in AOP Health con una vasta esperienza di duplice natura: da un lato, quasi vent’anni di esperienza nel mondo associazionistico e in particolare nelle Associazioni Pazienti e, dall’altro, quattordici anni in ambito marketing e vendite in multinazionali di mercati non farmaceutici. Grazie a questa duplice visione, Leonardo saprà analizzare l’esperienza del paziente a 360 gradi, orientando le scelte dell’azienda nella direzione di un modello collaborativo in grado di generare concreta utilità per tutte le parti coinvolte, innanzi tutto i pazienti stessi.

“Siamo davvero felici di accogliere Leonardo nel nostro team” commenta Nicola Zancan, General Manager di AOP Health in Italia. “Leonardo ha una profonda conoscenza della vita del paziente in tutti i suoi aspetti e sono fiducioso che riuscirà, attraverso la sua competenza, passione e concretezza, a generare un reale valore per tutti gli interlocutori, a partire proprio dai pazienti e dai loro caregiver”.