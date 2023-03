Claudia Pandolfi si confessa a Belve: “Sono un po’ lesbica”

Le rivelazioni di Claudia Pandolfi nell’ultima puntata di Belve: “Sono un po’ lesbica, ho avuto una fidanzata”. Ospiti di Francesca Fagnani anche Ornella Vanoni e Claudio Amendola

Ultima puntata della stagione per ‘Belve‘, il fortunato programma di Francesca Fagnani in cui la giornalista intervista i suoi ospiti in maniera pungente e ironica. Per l’appuntamento di martedì 21 marzo, in prima serata su Rai 2, attesi Ornella Vanoni, Claudia Pandolfi e Claudio Amendola.

‘BELVE’, LE ANTICIPAZIONI

Claudia Pandolfi, attrice romana nata nel 1974, nel corso della sua intervista con Francesca Fagnani a ‘Belve’, si confessa e svela dettagli anche inerenti la sua identità sessuale. “Sono eterosessuale, ma anche un po’ lesbica”, racconta l’attrice, che rievoca una conferenza stampa in cui ci fu un siparietto con delle giornaliste: “Una mi disse delle cose lusinghiere, io le risposi: ‘Ma che ce stai a provà, guarda che se ce provi ce riesci’. Il mondo femminile mi ha incuriosito- confessa poi Pandolfi-, ho avuto una fidanzata. Mi sono innamorata di questa donna, per me era un faro. Non mi posi nessun problema, ebbi una storia bellissima. Durò un mesetto”.

