Bufera su Sgarbi per la parole in Tv contro le ragazze nate nel 2000

Scivolone di Sgarbi in televisione davanti alle figlie: “Quelle del 2000 sono tutte tutte tr**e”. Poi si scusa ma sui social è bufera

Una battuta infelice che gli utenti dei social (e i telespettatori) non gli hanno perdonato, per di più davanti alla sue figlie e nel giorno della Festa del papà. Vittorio Sgarbi non perde occasione per fare figuracce e questa volta, intervistato a Domenica In da Mara Venier, se la prende con le ragazze nate nel 2000: “Sono tutte troie”. In presenza delle sue figlie, Alba ed Evelina, il critico d’arte dice: “C’era una mia assistente che per farmi capire i tempi moderni mi diceva che ‘quelle del 2000 sono tutte troie‘”. La figlia gli fa notare che anche lei è nata quello stesso anno e quando la Venier, imbarazzata, cerca di rattoppare la situazione Sgarbi dice alla figlia: “Allora stai attenta“.

Gli utenti dei social non hanno perdonato a Sgarbi questo nuovo ‘scivolone’ e, al rientro dalla pubblicità si scusa: “Voglio scusarmi perché siamo esposti ai social- dice- non hanno capito che il tono scherzoso rientra in un rapporto talmente vivo con le mie figlie, che io considero ragazze senza doverle educare. Quindi ho detto cose sbagliate: la battuta sulle troie non era mia, ma di una mia ex assistente”.