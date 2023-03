Il Social Selling di Execus integra la SaaS Agency di FlyTrendy, piattaforma digitale italiana per la gestione e la pianificazione di campagne di influencer marketing

– Execus, società di formazione e consulenza globale specializzata nella lead generation in ambito B2B, SaaS e Social Selling, ha annunciato l’integrazione della tecnologia FlyTrendy nel proprio portfolio di offerta.

Da oggi la piattaforma digitale italiana per la gestione e la pianificazione di campagne di influencer marketing su misura con risultati garantiti fornirà infatti a Execus la propria SaaS Agency, la piattaforma tecnologica in white label per le agenzie che permette di gestire le campagne di Influencer “on demand” con KPI garantiti per i propri clienti.

“La nostra azienda nasce dalle competenze di trainer, professionisti e imprenditori esperti nel social selling, nella lead generation e nel marketing digitale. Quello che facciamo oggi è aggiungere un ulteriore tassello alla nostra offerta attraverso l’integrazione della tecnologia e della community di creator di FlyTrendy – ha commentato Andrea Stecconi, CEO di Execus – L’influencer marketing è infatti un asset fondamentale per chi oggi intende aiutare le imprese a creare valore pensando “digital first” e a cogliere tutte le opportunità che questo offre allo sviluppo del business”.

Con sede in Svizzera, Spagna e Italia, Execus offre alle imprese e ai professionisti corsi e programmi formativi per sviluppare relazioni di business e aumentare la produttività nelle vendite attraverso il Social Selling con LinkedIn, piattaforma B2B per eccellenza.

“La nostra SaaS Agency consentirà a Execus una gestione autonoma e diretta delle campagne Influencer Marketing dei propri clienti grazie a un pannello di controllo white label con accesso diretto agli Influencer di FlyTrendy e a una user experience interamente customizzata – ha aggiunto Adriano Di Giulio, co-founder e CEO di FlyTrendy – I benefici saranno notevoli, dalla gestione autonoma dei margini al monitoraggio continuo dei risultati che, nel nostro caso, sono sempre garantiti”.

La soluzione consente infatti di gestire, scegliere e pubblicare i contenuti realizzati apposta per le campagne dagli oltre 22.000 creator attivi su FlyTrendy, di rendicontare e gestire i pagamenti dalla piattaforma in modo automatizzato e di ricevere report dettagliati delle campagne con risultati garantiti. I contenuti più performanti, infine, possono essere sponsorizzati per amplificarne la visibilità e ottenere risultati ancora migliori.