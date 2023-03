Notte degli Oscar: dal red carpet al palco, la figuraccia di Hugh Grant

Premi Oscar 2023, intervista imbarazzante di Hugh Grant sul red carpet, scocciato dalle domande di Ashley Graham. Poi sul palco la frase shock

Agli Oscar 2023 Hugh Grant non brilla per eleganza. L’attore inglese protagonista di tanti film romantici, sul tappeto rosso è apparso scocciato e reticente alle domande della conduttrice pre-cerimonia Ashley Graham. “C’è tutta l’umanità qui, è la fiera della vanità“, il commento di Grant sulla cerimonia. A una domanda sul suo abito ha quindi risposto: “Indosso semplicemente il mio vestito… non ricordo chi è il mio sarto“. Ancora più imbarazzante è stata la risposta su “Glass Onion – Knives Out”, il sequel di “Cena con delitto – Knives Out” di cui Grant è uno degli interpreti. Graham gli ha chiesto se sia stato eccitante prendere parte al film: “Ma se appaio sono 3 secondi!”, la risposta spiazzante. Dulcis in fundo, a conclusione dell’intervista Grant ha alzato gli occhi al cielo, mentre si congedava.

Ma non finisce qui. Un altro momento decisamente non brillante è stato quando l’attore è salito sul palco del Dolby Theater per annunciare insieme a Andie MacDowell, (co-protagonista con Grant di “Quattro matrimoni e un funerale”) l’Oscar per la migliore scenografia. Il protagonista di Notting Hill scherzando ha parlato dell’importanza di usare creme per il viso per restare giovani, come ha fatto la sua collega che è “ancora splendida”, mentre io sono “essenzialmente uno scroto”.