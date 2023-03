Migranti: Papa Francesco e Meloni contro i trafficanti di esseri umani

Emergenza migranti, Papa Francesco all’Angelus: “I trafficanti di esseri umani siano fermati”. Meloni: “Facciamo nostre le sue parole”

“I trafficanti di esseri umani siano fermati, non continuino a disporre della vita di tanti innocenti”. Papa Francesco lo dice nel corso dell’Angelus a piazza San Pietro, a una settimana dal tragico naufragio in Calabria in cui hanno perso la vita almeno 71 migranti. “Esprimo il mio dolore per la tragedia avvenuta nelle acque di Cutro, presso Crotone. Prego per le numerose vittime del naufragio, per i loro familiari e per quanti sono sopravvissuti”, prosegue il Pontefice.

L’APPELLO DEL PAPA: “BASTA CON I VIAGGI DELLA MORTE”

Nell’Angelus di oggi, Bergoglio si esprime ancora sul tema dei migranti: “Rinnovo a tutti il mio appello affinché non si ripetano simili tragedie, i trafficanti di esseri umani siano fermati, non continuino a disporre della vita di tanti innocenti. I viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte. Le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti. Che il Signore ci dia la forza di capire e di piangere”, invoca il Papa.

IL RINGRAZIAMENTO DI PAPA FRANCESCO AL POPOLO CALABRESE

Infine, da parte di Francesco arrivano parole di vicinanza e ringraziamento per la macchina della solidarietà che si è attivata tra i Comuni del Crotonese per i profughi arrivati dalla Turchia e sopravvissuti alla strage di domenica scorsa: “Manifesto il mio apprezzamento e la mia gratitudine alla popolazione locale e alle istituzioni per la solidarietà e l’accoglienza verso questi nostri fratelli e sorelle”.

MELONI: “FACCIAMO NOSTRE LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO”

“Le parole del Santo Padre rappresentano un grande richiamo per tutte le Istituzioni. Come Governo le facciamo nostre, continuando a impiegare tutte le forze necessarie per combattere i trafficanti di esseri umani e fermare le morti in mare“. Lo scrive su Facebook la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferendosi alle parole di Papa Francesco nel corso dell’Angelus a piazza San Pietro.