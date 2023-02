Gossip: Fedez infuriato con Mario Giordano

Fedez furioso con Mario Giordano: “Chiedono ai miei amici se sono gay, Fuori dal coro è la cloaca del giornalismo”. Il cantante attacca la trasmissione di Rete 4

Lite a distanza a mezzo social tra Fedez e la trasmissione ‘Fuori dal coro’, condotta da Mario Giordano. Il cantante, al centro del caso per il bacio alla francese con Rosa Chemical sul palco di Sanremo – che gli è costato un esposto in procura per atti osceni e una presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni – ha denunciato su Instagram che una giornalista del programma di Rete 4 “ha contattato tutti i miei amici di infanzia chiedendo se sono omosessuale o se ho cose da nascondere. Cara giornalista, io non sono omosessuale, se lo fossi lo direi“, aggiunge Fedez.

LE DOMANDE SULL’OMOSESSUALITÀ DI FEDEZ

Il cantante mostra anche un estratto della telefonata con la giornalista in questione, che nega le accuse del cantante: “Io ho il girato, se vuole chiederlo o vuole vederlo… Se proprio lo devo dire, quella domanda l’ho fatta solo a una persona“. Con Fedez che replica: “Non mi permetterei mai, lei può fare tutte le domande che vuole”. Ma poi, a mezzo Instagram, attacca a testa bassa: “Credo che il lavoro del giornalismo d’inchiesta mal si concili con inchieste del c… come questa. Caro Mario Giordano e cari amici di Fuori dal coro, per me siete la cloaca del giornalismo e fate schifo“.

LA FURIA DI FEDEZ CONTRO MARIO GIORDANO E FUORI DAL CORO

Ma questo è solo il primo di una serie di interventi social in cui nel corso della giornata di ieri Fedez prende di mira – con espressioni anche molto volgari e che non riportiamo – la trasmissione di Mediaset. “Perché mai Fuori dal coro ha la priorità di fare un’inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale o meno? – dice il rapper in un’altra storia Instagram – Perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti? Vi siete presi male, Mario Giordanino?”.

E ancora, tornando a parlare della giornalista con cui aveva parlato al telefono: “Oggi mi sento troppo buono, non posso dare lezioni di morale e di coerenza a nessuno ma ci metto sempre la faccia. Mi sembra veramente ingiusto non taggare il profilo della giornalista ma non lo faccio perché sennò piangerebbe da oggi all’uscita del servizio. Quindi va bene così. Non vedo l’ora di vedere questa grande inchiesta: se Fedez era gay quando era adolescente”, aggiunge Fedez con sarcasmo, ma evidentemente infastidito.

LA REPLICA DI MARIO GIORDANO: “NESSUN SERVIZIO SU FEDEZ”

Passa qualche ora e arriva la replica di Mario Giordano, sempre via social: “Caro Fedez, ti sei sbagliato. Fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale – scrive il conduttore di Fuori dal coro – mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti”.

E FEDEZ POSTA LA TELEFONATA CON LA GIORNALISTA

Pronta la replica del cantante, che posta ancora un estratto della telefonata con la giornalista, con quest’ultima che dice: “Lo mandiamo in onda a Fuori dal coro, sto facendo delle domande per quello”. La dimostrazione, per Fedez, che la trasmissione di Rete 4 era al lavoro per confezionare un servizio su di lui, contrariamente a quanto affermato dal conduttore Mario Giordano.