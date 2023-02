Agenzie di gestione di affitti turistici: ecco di cosa si occupano

In Italia, il mercato degli affitti brevi a scopo turistico è al momento in forte espansione. Complice la voglia di viaggiare diffusa dopo le restrizioni legate al Covid-19, il numero di visitatori nelle nostre città è tornato nel 2022 a cifre simili a quelle del periodo pre-pandemia. Tra di loro sono in aumento le persone che scelgono soluzioni di alloggio extra-alberghiere, come appunto gli affitti brevi in un appartamento. Questa fetta di mercato sta dunque crescendo anche dal punto di vista dell’offerta, con molti proprietari di seconde case interessati a metterle a rendita attraverso gli affitti turistici. Di pari passo, aumenta il numero di agenzie specializzate nella gestione degli affitti turistici dedicate ad assistere i proprietari, eliminando molti degli oneri coinvolti nel processo.

Che cosa sono le agenzie di gestione di affitti brevi

Le agenzie di gestione di affitti brevi sono una delle possibili coniugazioni del settore del Property Management. I Property Manager sono professionisti che si occupano di gestire una o più proprietà immobiliari per conto terzi. Possono essere specializzati in affitti brevi, contratti di locazione a lungo termine, strutture commerciali utilizzate come negozi o magazzini, immobili di lusso, e molto altro ancora. Ciò che li accomuna è l’obiettivo con il quale operano, cioè mantenere o incrementare il valore dell’immobile che hanno in gestione, facendo in modo che generi una rendita adeguata. Alcuni lavorano a livello nazionale, mentre altri si specializzano anche a livello territoriale. ComoForRent, ad esempio, è un team di Property Manager sul Lago di Como che permette ai proprietari di immobili liberi nella città lariana di delegare tutte le fasi del processo di affitto ai turisti, rendendolo al tempo stesso più efficiente attraverso l’uso strategico di strumenti digitali innovativi. La digitalizzazione è infatti un importante fattore che, come per molti altri settori, ha un ruolo centrale anche nello sviluppo del mercato degli affitti brevi. Piattaforme promozionali, software per la gestione di amministrazione e prenotazioni, algoritmi per ottimizzare i processi sono ormai strumenti necessari per fornire un servizio a tutto tondo.

Mansioni e compiti delle agenzie di Property Management

Dando uno sguardo più approfondito alle diverse mansioni delle agenzie di Property Management è facile intuire perché un numero crescente di proprietari di immobili si rivolge a loro. Affittare una casa ai turisti comporta infatti numerosi oneri e compiti, sia per trovare affittuari che per operare a norma di legge. Le agenzie di gestione degli affitti brevi prendono carico di tutti questi compiti, iniziando dalla creazione di annunci promozionali efficaci, con fotografie di qualità e descrizioni professionali. Si occupano poi dei contatti con gli ospiti, rispondendo a eventuali domande, riscuotendo i pagamenti, organizzando la consegna delle chiavi e fornendo informazioni pratiche per rendere la loro permanenza il più piacevole possibile. Dopo la partenza controllano che non ci siano danni alla proprietà, procedono a pulire la casa e cambiare le lenzuola prima dell’arrivo degli ospiti successivi. In caso di problemi di qualsiasi tipo, si muovono per trovare la soluzione più adatta nell’interesse del proprietario.

Attraverso una buona conoscenza del mercato in cui operano, sono in grado di valutare il prezzo più indicato per periodi di alta o bassa stagione. Hanno poi la responsabilità di occuparsi di tutte le procedure amministrative e burocratiche legate al processo di affitto breve a turisti, tra cui può essere complesso districarsi senza le competenze giuste.

In conclusione, le agenzie di property manager specializzate in affitti brevi offrono un servizio di assistenza completo ai proprietari che desiderano mettere a rendita una seconda casa in una località turistica, senza per questo imbarcarsi in un secondo lavoro a tempo pieno.