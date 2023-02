Disponibile online LaVit Collection, il nuovo portale del benessere: la nuova startup italiana unisce sinergicamente il mondo del leisure con il mondo del wellness

“La ricerca del benessere ci ispira ogni giorno ad evolvere”, questa è la vision che ha spinto il blog di un’impresa tutta al femminile a trasformarsi in un portale del benessere. Da oggi, la startup proporrà online all’indirizzo www.lavitcollection.com tutto quello che rende il vivere piacevole e rigenerante: soggiorni in esclusivi hotel e resort, attività all’aria aperta gratificanti, fino ad una selezione di prodotti e programmi per la cura di sé.

Infatti, la mission dell’ideatrice Vittoria Chiappero – dopo aver avuto la fortuna di incontrare ispiratori e di visitare luoghi rigeneranti viaggiando per il mondo – è quella di condividere esperienze, passioni e spunti con chi vuole improntare il proprio lifestyle allo star bene. La volontà è quella di trasmettere, attraverso LaVit Collection, la propria visione del benessere, con la convinzione che ritrovare il proprio equilibrio possa essere fatto con naturalezza.

Professionista affermata nel segmento del turismo e dei beni di alta gamma, ha saputo valorizzare la pluriennale expertise della casa madre inglese LAV Solutions proponendo la prima piattaforma che unisce sinergicamente il mondo leisure al mondo wellness. Sul wellness hub l’utente può trovare risposte rigeneranti per ogni esigenza grazie alla collaborazione tra il brand, partner del mondo cosmesi, hotel, golf resorts e SPA.

Il mondo LaVit Collection diventa in questo modo un’infusione di lifestyle sano e dinamico che guida a percorsi di consapevolezza cominciando dalla cura di sé. Per questa ragione si impegna nell’educazione al benessere in tutti i suoi aspetti, con un’attenzione particolare alla prevenzione della salute psico-fisica.

Il progetto intende dare un supporto concreto utilizzando un linguaggio positivo e orientato alle soluzioni. In questo modo è possibile costruire narrative condivise, capaci di ispirare cambiamenti nel pubblico di riferimento: le donne.

Tra gli obiettivi primari, quello di guidare le SPA nella realizzazione del proprio concept di benessere attraverso soluzioni di marketing e visibilità mirata, anche tramite LaVit Magazine, il tabloid di lifestyle del Gruppo, e attraverso l’organizzazione di eventi di networking come LaVit Golf Cup. Al circuito di golf si annoverano tra gli sponsor selezionate aziende espressione del wellness e dell’eccellenza Made in Italy. Arrivato alla sua ottava edizione, si propone di promuovere le golf escapes anche come attività per chi ha bisogno di ritrovare socialità, contatto con la natura, movimento ed esclusività, incentivando la pratica anche nel pubblico femminile.

La startup ha creato posti di lavoro formando un team di esperti in Accounting, Spa management & Communication strategy. In sintesi, LaVit Collection propone una selezione di esperienze che pervadono ogni aspetto della vita, con numerosi prodotti, rituali e attività per il tempo libero, e guida il settore trasmettendo il proprio know how.