Affitti turistici di prestigio in Umbria e Toscana: nasce Great Stays

Great Estate annuncia la nascita di Great Stays, nuovo tour operator dedicato agli affitti turistici di prestigio in Umbria e Toscana

Ville e residenze di prestigio nel cuore d’Italia sono sempre più ricercati luoghi in cui trascorrere una vacanza da sogno, oppure lavorare in smart working godendosi un lifestyle ineguagliabile, organizzare un matrimonio o evento indimenticabile. I marchi dell’ospitalità internazionale stanno sviluppando il proprio format nell’extra alberghiero di prestigio. E cresce la domanda di soggiornare in dimore di prestigio, alla scoperta di luoghi da favola e di una migliore qualità di vita.

Umbria e Toscana guidano la classifica delle regioni più ambite in cui soggiornare per brevi periodi avvolti dal calore e comfort di ville e casali di prestigio, in campagna e al mare.

Great Estate annuncia la nascita di Great Stays, nuovo tour operator dedicato agli affitti turistici di prestigio in Umbria e Toscana. Dalle spiagge incontaminate dell’Argentario alle dolci colline dell’Umbria, in riva al lago o nella più totale riservatezza della campagna umbra e toscana, sul sito www.greatstays.it è possibile cercare la proprietà più adatta alle proprie esigenze, spaziando fra dimore dalla vista mozzafiato a quelle con giardini da sogno, luoghi in cui ci si può immergere nel relax, scoprire l’enogastronomia e soggiornare a due passi dal mare della Toscana.

Con la creazione del nuovo tour operator Great Stays, Great Estate continua la sua espansione assumendo la struttura di un network multibrand. A capo del progetto Stefano Petri, CEO nel network Great Estate e Hariet Nijhuis, Partner & General Manager.

Il progetto rivolto agli affitti turistici di proprietà di prestigio nasce con l’obiettivo di fornire un servizio personalizzato ai proprietari che intendono ottimizzare la gestione delle loro seconde case per soggiorni brevi, e creare le condizioni ideali affinché i turisti nazionali e soprattutto internazionali possano vivere un’esperienza unica in Italia.

“Molti nostri clienti internazionali investono in Umbria e Toscana e poi ci chiedono di mettere a reddito le loro proprietà e per questo abbiamo pensato di far nascere il nuovo tour operator Great Stays al fine di favorire il posizionamento di importanti proprietà sul mercato degli affitti turistici di prestigio”, afferma Stefano Petri, CEO nel network Great Estate.

“Il sito ufficiale www.greatstays.it permetterà a tutti i proprietari di immobili di prestigio di ampliare in maniera importante la visibilità internazionale delle proprie proposte. La nostra piattaforma conta oggi una visibilità da parte di oltre 1 milione di clienti all’anno, dato davvero significativo che può essere condiviso con tutti i proprietari che hanno il piacere di sfruttare positivamente con noi questa nuova opportunità”.

Attraverso video e virtual tour professionali i clienti possono vedere le proprietà anche a distanza, così da essere a proprio agio fin dal primo momento. Grazie a strumenti semplici da usare e accessibili a tutti, il team di Great Stays offre anche assistenza digitale al check-in, compresa una copertura assicurativa che sostituisce il deposito cauzionale e assistenza completa durante il soggiorno per concludere il tutto con un check-out semplice e flessibile.

Hariet Nijhuis pone l’accento su uno dei temi principali di Great Stays, la forte attenzione all’ecosostenibilità: “Vogliamo sensibilizzare sia i clienti che i proprietari alle buone pratiche sul rispetto ambientale, il tutto tramite una innovativa piattaforma web che renda le transazioni degli affitti turistici veloci e semplici, interamente digitali. Facciamo tutto il possibile per coinvolgere i proprietari nella nostra visione ecosostenibile, perché siamo certi che un turismo rispettoso dell’ambiente sia possibile e crediamo che porti un considerevole valore aggiunto al nostro settore.

Allo stesso tempo, vogliamo sensibilizzare i viaggiatori a pratiche di rispetto ambientale durante il loro soggiorno, avvicinandoli alla nostra filosofia di vacanza”.