Da farmaci anti-diabete nuove speranze per la sclerosi multipla

I farmaci per trattare il diabete possono influenzare il rischio di sclerosi multipla? Alcuni farmaci utilizzati per trattare il diabete di tipo 2 potrebbero ridurre il rischio di nuove diagnosi di sclerosi multipla se l’insorgenza del diabete e la terapia si verificano prima dei 45 anni, anche se sembrano invece aumentare tale rischio nelle persone di età superiore ai 45 anni, in particolare nelle donne. Sono i risultati di uno studio retrospettivo pubblicato sulla rivista Heliyon.

La sclerosi multipla è una patologia neurodegenerativa autoimmune e si ritiene che le sue cause siano una combinazione di fattori ambientali e genetici. Si verifica quando la guaina mielinica che riveste le cellule nervose degenera e influisce sulla trasmissione nervosa, causando sintomi come problemi di vista, difficoltà a stare in piedi, controllo della vescica e problemi sessuali. Può anche causare una paralisi parziale.

Alcune persone hanno sia il diabete di tipo 2 che la sclerosi multipla, ed è stato osservato che in questi soggetti il trattamento con il farmaco ipoglicemizzante metformina può migliorare alcuni sintomi della malattia neurodegenerativa.

I farmaci per il diabete influenzano il rischio di sclerosi multipla

Per valutare gli effetti dei farmaci anti-iperglicemici usati per trattare il diabete di tipo 2 sul rischio di sviluppare la sclerosi multipla, i ricercatori dell’Università dell’Arizona, a Tucson, hanno preso in esame una coorte di oltre 5 milioni di diabetici da un database delle richieste di risarcimento assicurativo, includendone oltre 1,5 milioni nell’analisi.

Il confronto tra i partecipanti che erano stati esposti a farmaci anti-iperglicemici, tra cui insulina, metformina, sulfoniluree, glitazoni e inibitori della dipeptidil-peptidasi 4 (DPP-4), e quelli non trattati ha rivelato i pazienti con diabete di tipo 2 in terapia avevano un rischio ridotto del 22% di sviluppare sclerosi multipla nel corso di un follow-up medio di 6,2 anni se avevano meno di 45 anni quando hanno iniziato ad assumere i farmaci.

Quando sono stati analizzati i singoli farmaci, le sulfoniluree da sole o in combinazione con metformina sono risultate associate più significativamente a una diminuzione del rischio di sviluppare la sclerosi multipla nel periodo di tempo studiato. Al contrario, le persone che avevano iniziato il trattamento dopo i 45 anni avevano un rischio del 16% superiore di ricevere una diagnosi di sclerosi multipla, in particolare le donne.

Inoltre, nei i soggetti con il maggior numero di comorbilità, il rischio di sviluppare la sclerosi multipla se assumevano farmaci anti-iperglicemici era del 36% più elevato.

Rischio maggiore per le donne

L’analisi separata di uomini e donne ha rivelato che queste ultime erano più a rischio dopo l’uso di ipoglicemizzanti rispetto agli uomini, una differenza che potrebbe essere dovuta ai cambiamenti immunologici nella transizione dalla perimenopausa alla menopausa, che nella maggior parte delle donne si verifica tra i 40 ei 50 anni, hanno ipotizzato gli autori.

Hanno spiegato che il controllo del diabete di tipo 2 spesso peggiora nelle donne dopo la menopausa a causa della perdita del controllo estrogenico dell’insulina. Durante la transizione menopausale, le fluttuazioni del glucosio causano la produzione di radicali dell’ossigeno e uno stato infiammatorio, sia a livello sistemico che cerebrale, che possono contribuire a un aumento del rischio di sclerosi multipla.

«Diventerà sempre più importante comprendere i cambiamenti neuro-immunologici che si verificano durante la transizione alla menopausa e come questi cambiamenti possono influenzare la salute del cervello e il rischio di malattia nelle popolazioni che invecchiano» hanno concluso i ricercatori. «Questi risultati rappresentano un importante invito all’azione per comprendere meglio l’interazione tra i sistemi endocrino, immunitario e nervoso e la necessità di un approccio di medicina di precisione per la prevenzione della sclerosi multipla nelle popolazioni vulnerabili».

Studio con alcuni limiti, risultati da confermare

I risultati dello studio sono complicati dal fatto che la diagnosi di sclerosi multipla può spesso essere effettuata anni dopo l’insorgenza dei sintomi, secondo Achillefs Ntranos, neurologo e specialista di sclerosi multipla in California.

«I risultati dello studio sono intriganti in quanto potrebbero avere un fondamento biologico. Il metabolismo del glucosio è essenziale per la risposta immunitaria e potrebbe avere un effetto nelle malattie immuno-mediate, come la sclerosi multipla» ha affermato. «Tuttavia questa ricerca presenta alcune limitazioni, in quanto si tratta di uno studio retrospettivo basato su un database di sinistri assicurativi, che può includere alcuni pregiudizi che possono influenzare gli esiti. I risultati devono pertanto essere replicati in un’altra coorte per rafforzare la loro validità scientifica».

