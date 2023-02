In libreria per Bompiani “Socrate Express” di Eric Weiner

La collana Overlook si arricchisce di “Socrate Express” di Eric Weiner, che combina le due grandi passioni dell’autore, il treno e la filosofia

ll treno e la filosofia formano una bella coppia. I treni ci portano dove vogliamo, e lo fanno alla velocità del pensiero. Eppure treni e filosofia hanno un vago sentore di muffa: oggi, potendo scegliere, sono pochi a prendere il treno, e nessun genitore fa studiare filosofia ai figli, se può evitarlo; la filosofia, come i viaggi in treno, è qualcosa che la gente faceva prima di conoscere altro. Ma treni e filosofia ci offrono qualcosa di molto prezioso: la possibilità di vedere il mondo da una prospettiva diversa, di scoprire bellezze nascoste, di trovare nuovi modi per stare bene. Eric Weiner combina le sue due grandi passioni, la filosofia e il viaggio, in un giro intorno al mondo che è insieme reale – con fermate ad Atene, Parigi, Francoforte, Delhi, Kyoto, nel Wyoming, a Coney Island, solo per dirne alcune – e intellettuale. Sceglie infatti quattordici filosofi, tutti saggi ma in modi diversi, tutti filosofi pratici, interessati non al significato della vita ma a come vivere una vita piena di significato, e da ognuno di loro trae una lezione di vita utile a navigare questi tempi turbolenti.

Eric Weiner si definisce un viaggiatore filosofico. Ha lavorato per molti anni per la National Public Radio, per la quale è stato corrispondente da più di trenta paesi. Ha scritto per New Republic, The Atlantic, National Geographic e The Wall Street Journal. Autore del bestseller La geografia della gioia (2008), per Bompiani ha pubblicato La geografia del genio (2017). Il suo sito è ericweinerbooks.com.