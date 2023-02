Cucina cinese in 3 ricette: guida ai sapori direttamente a casa

La cucina cinese affonda le sue origini in tempi molto antichi, portando con sé una lunga tradizione fatta di numerosi sapori e stili regionali. Nota per l’utilizzo di numerosi ingredienti freschi, saporiti e salutari combinati con abilità e maestria, è famosa in tutto il mondo per le sue gustose specialità.

Nella seguente guida scopriremo alcune delle pietanze invitanti di questa affascinante cultura. Inoltre, vedremo insieme come prepararle passo dopo passo stando comodamente a casa e godendone a pieno proprio come se fossero cucinate da un abile chef.

Pollo Kung Pao (Gong Bao ji ding)

Il Pollo Kung Pao o Gong Bao ji ding è uno dei piatti più noti della Cina ed è originario della provincia di Sichuan. Diffusosi anche nel resto del mondo, è stato realizzato per la prima volta nel XVIII secolo e il suo appellativo “Kung Pao” è dovuto ad un governatore cinese che ne era particolarmente amante per via del suo gusto speziato, dal perfetto equilibrio tra sapori dolci e salati.

Per dare vita a questo piatto in una dose sufficiente per quattro persone, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

500 g di pollo

1 peperoncino piccante secco

70 g di arachidi tostati non salati

1 spicchio d’aglio

1 cipollotto

2 cucchiai di salsa di soia

1 cucchiaino di zenzero fresco grattugiato

1 peperone verde

La preparazione è semplice e richiede circa una mezz’ora:

1. In una padella scalda l’olio e salta il pollo precedentemente tagliato a piccoli cubetti fino a quando non è dorato. A questo punto rimuovilo dal recipiente.

2. Aggiungi i tocchetti di peperoncini secchi, peperone e arachidi nella stessa padella e fai saltare giusto per un minuto.

3. Unisci anche il pollo, mescola accuratamente e lascia cuocere il tutto a fiamma alta per altri 5 minuti.

4. Integra anche la salsa di soia, l’aglio e una spolverata di zenzero.

5. Ora non ti resta che introdurre anche il cipollotto e cuocere per un altro paio di minuti aggiungendo due cucchiai di acqua per rendere il tutto più cremoso.

Finalmente il piatto è pronto per essere assaporato. Servilo caldo con del riso bollito e il gioco è fatto.

Maiale in agrodolce (Gua Bao Rou)

Il Maiale in agrodolce o Gua Bao Rou è un piatto originario della regione di Fujian. Si dice che sia stato inventato durante la dinastia Ming (1368-1644), quando il suino, ovvero l’ingrediente chiave di questa pietanza dal gusto contemporaneamente dolce e piccante, era il principale alimento per la maggior parte della popolazione cinese.

Per una buona riuscita della ricetta è essenziale assicurarsi di acquistare dell’ottima carne di maiale, reperibile nei negozi di prossimità, nella propria macelleria di fiducia oppure online presso supermercati che propongono offerte sui prodotti del banco macelleria, come Bennet, ad esempio, che opera in tutta Italia e consegna la spesa anche comodamente a casa, un servizio utile per chi non ha il tempo di selezionare di persona gli ingredienti delle proprie ricette. La realizzazione è di media difficoltà e richiede un tempo di circa mezz’ora con una cottura pari ad una ventina di minuti. Ricorda che le seguenti dosi sono state studiate per quattro persone.

Ingredienti principali:

250 g di lombo di maiale

120 g di peperoni verdi

120 g di pomodori ramati

4 fette di ananas sciroppato

1 cucchiaio di olio di semi di girasole

Ingredienti per la marinatura:

1 cucchiaio di vino di riso

½ uovo

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Ingredienti per la pastella:

100 g di acqua

100 g di farina 00

20 g di fecola di patata

8 g di lievito istantaneo per preparazioni salate

Ingredienti per la salsa agrodolce:

130 g di concentrato di pomodoro

125 g di zucchero

125 g di aceto di vino bianco

500 g di acqua

Ingredienti per aumentare la densità:

35 g di fecola di patate

4 cucchiai di acqua

Preparazione:

1. Per preparare il maiale in agrodolce, taglia prima la carne a cubetti di 1,5 cm.

2. Lavali e mettili in una ciotola, condiscili con sale, pepe, vino di riso e un tuorlo sbattuto.

3. Lasciali marinare mentre prepari la pastella mescolando farina, fecola, lievito e acqua e fai riposare per 10 minuti.

4. Taglia peperone, pomodoro e ananas a cubetti e friggi i pezzi di carne marinati nella pastella.

5. Per la salsa agrodolce, porta a bollore acqua, zucchero, concentrato di pomodoro e aceto.

6. Uniscilo con un composto di fecola e acqua.

7. Riscalda l’olio di semi nel wok, salta il peperone, il pomodoro e l’ananas; quindi, unisci la salsa e i pezzi di carne fritti.

8. Salta ancora per 30 secondi e condisci con un cucchiaio di olio di semi.

Zuppa Wonton al maiale (Hun Dun Tang)

La zuppa Wonton al maiale o Hun Dun Tang, è un piatto originario della regione del Canton, molto diffuso in tutta la Cina e soprattutto nel sud. Si contraddistingue per essere l’ideale per scaldarsi in inverno e tra le varianti esistenti stiamo per proporti quella classica dal ripieno di solo maiale.

Ingredienti:

1500 ml di brodo di pollo cinese

1 cucchiaio di sale

coriandolo

solo la parte verde del cipollotto

olio di sesamo

Ingredienti per la pasta:

300 g di farina 0

100 ml di acqua

1 uovo

Ingredienti per il ripieno:

250 g di carne di maiale macinata

1 cipollotto tritato

8 g di zenzero

1 cucchiaio di salsa di soia

½ cucchiaio di olio di sesamo

1 cucchiaio di vino di riso cinese

½ cucchiaino di zucchero

1 cucchiaio di acqua oppure di brodo di pollo

un pizzico di sale

un pizzico di pepe bianco

Preparazione:

1. Inizia mescolando farina, acqua e uovo in una ciotola per formare un impasto.

2. Lascialo prima riposare 10 minuti e poi lavoralo per ulteriori 3 minuti.

3. Stendilo sottilmente e taglialo sotto forma di quadrati.

4. In una ciotola prepara il ripieno di carne mescolando tutti gli ingredienti sopra elencati e posiziona il tutto al centro di ciascun quadrato di pasta.

5. Chiudi e sigilla il Wonton e cuocilo nel brodo caldo per 5-6 minuti.

5. Infine servi la zuppa in delle ciotole con del cipollotto e del coriandolo e aggiungi una goccia di olio di sesamo.