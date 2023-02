Scegliere la palestra migliore: ecco cosa bisogna considerare

Come trovare la migliore palestra? Per quella più adatta alle nostre esigenze gli elementi da valutare per la scelta sono molteplici

In Italia oramai c’è l’imbarazzo della scelta sulla tipologia di palestra da scegliere, partendo dalle Last minute a quelle indirizzate su discipline specifiche fino alle palestre a basso costo. Si tratta di un numero oltre i 7000 per quanto riguarda le palestre in Italia e scegliere quella più adatta a te non è così facile come sembra.

Iniziare ovviamente non è facile, le prime sessioni di allenamento, soprattutto se fatte da soli, sono davvero una tragedia e ci vuole spesso un mese per iniziare a sentire meno la fatica dell’allenamento.

Ma quindi come scegliere la migliore palestra per te?

Luogo

Primo e più importante. Ovviamente per tutti la motivazione necessaria è che non sia troppo lontana da casa propria, perchè in questo momento temporale della nostra nazione le persone lavorano e incentrano la propria vita sul lavoro quindi desiderano perdere pochissimo tempo in viaggi attraverso altre città per raggiungere una palestra. Il parcheggio poi è un input necessario per poter iniziare l’allenamento senza il nervosismo di non riuscire a trovare posto intorno alla palestra.

Attrezzatura

Sei più da attrezzi nuovi e moderni o sei old style? In base al tuo piacere puoi permetterti di scegliere la palestra migliore che può darti positività anche solo entrandoci. Andare in palestra non deve essere un obbligo ma un piacere nel raggiungere obiettivi. Più è ampia la sala più attrezzi ci sono e più facile è allenarsi senza attendere turni vari con altri tuoi colleghi di allenamento.

Personal trainer

Cosa succede una volta iscritto in questa palestra? Solitamente si inizia con la creazione di una scheda personalizzata per il primo mese, ciò è possibile grazie alla presenza di un personal trainer all’interno della struttura che inizia a crearti una scheda personalizzata tramite anamnesi, studio della persona e livello fisico mentale.

Servizi extra

Molto spesso, pagando un costo ulteriore puoi avere dei servizi aggiuntivi. Le palestre low cost spesso ti fanno pagare i gettoni anche per la doccia o per caricare l’acqua. Ma alcuni servizi extra sono utili per rilassarti come la sauna, il bagno turco, massaggi e addirittura un’area bimbi dove poter lasciare i propri figli durante l’allenamento.

Orari e Prezzi

Controlla che gli orari di apertura coincidano con i tuoi orari possibili di allenamento, molte palestre offrono pacchetti di abbonamento a costi ridotti in base all’orario di presenza tua. Se invece la tua routine quotidiana non prevede un orario fisso dunque dovresti scegliere una palestra 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

I prezzi delle palestre low cost si aggirano intorno ai 250 euro l’anno ma senza la presenza di personal trainer e servizi aggiuntivi. Le palestre invece incentrate su varie discipline, dove vieni seguito particolarmente, si aggirano intorno agli 80 euro al mese.

Prova gratuita

Adesso siamo arrivati al punto di avere una lista di circa 4 o 5 palestre intorno a te e non sai quale scegliere?

Ovviamente queste palestre offriranno una prova gratuita (se non lo fanno scarta a priori), puoi usufruire della struttura e dei suoi servizi per un tempo determinato e decidere.

