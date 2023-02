Rimuovere oggetti dalle immagini: i migliori siti gratis

Scaricare e installare un software per rimuovere oggetti dalle immagini può essere complicato, ecco i quattro migliori strumenti per fare tutto online e gratis

Se hai mai avuto bisogno di rimuovere un oggetto da un’immagine, allora sai che può essere fatto con degli strumenti o editor di foto specifici che necessitano di essere installati. Sfortunatamente, questo processo può essere difficile e dispendioso in termini di tempo, per non dire difficile se non l’hai mai fatto prima.

Invece di provare in questo modo e a installare un programma dedicato sul tuo computer, perché non utilizzare una di queste soluzioni online? Sono gratuite e funzionano in modo rapido e semplice per quando ti trovi a dover rimuovere qualcosa da un’immagine.

1. TinyWow



Il primo in questo elenco è lo strumento Rimuovi oggetti da una foto di TinyWow. TinyWow stesso è un sito Web che ospita un’enorme gamma di strumenti diversi come questo e può essere incredibilmente utile per tutta una serie di attività diverse. Ad esempio, puoi usarlo per convertire i PDF in file di immagine.

Qui, tuttavia, è ottimo per consentirti di rimuovere rapidamente e facilmente un oggetto da una foto. Tutto quello che devi fare per usarlo è caricare un’immagine che desideri modificare, ad esempio dal tuo telefono o computer.

Verrai indirizzato a una schermata di modifica delle immagini in cui puoi disegnare sull’oggetto. Il servizio web impiegherà un momento per elaborare la tua immagine, quindi avrai la tua nuova immagine con l’oggetto rimosso pronta per l’uso.

Le immagini che hai caricato e quindi creato vengono conservate solo per un’ora, ma è più che sufficiente per le esigenze di quasi tutti. Non ci sono costi nascosti, limiti orari o altre barriere all’ingresso con TinyWow, il che significa che puoi usarlo quanto vuoi.

I risultati sono un po’ incostanti, soprattutto rispetto ad alcune delle altre opzioni disponibili in questo elenco, ma puoi sempre eseguire la stessa immagine più volte o riprovare completamente da zero senza problemi.

2. PicWish



Successivamente, abbiamo lo strumento Rimuovi oggetti indesiderati di PicWish. Se stai cercando uno strumento con un paio di funzionalità in più rispetto alla maggior parte degli altri strumenti di rimozione di oggetti disponibili gratuitamente online, PicWish è un’ottima opzione per ottenere proprio questo.

L’uso di PicWish funziona più o meno esattamente come ti aspetteresti. Tutto quello che devi fare è caricare un’immagine dal tuo computer, non importa quale sia, e quindi sei pronto per iniziare a rimuovere tutto ciò che desideri togliere.

Ciò che distingue PicWish dagli altri strumenti di rimozione degli oggetti online in questo elenco è che presenta una varietà di diversi strumenti di modifica. C’è lo strumento pennello, che è leggermente trasparente in modo da poter identificare più facilmente ciò che potrebbe essere visualizzato o meno, nonché uno strumento rettangolo e lazo.

Questi tre strumenti coprono praticamente ogni caso d’uso di cui potresti aver bisogno e ti consentono di rimuovere facilmente e rapidamente gli oggetti dalle tue immagini con la massima precisione possibile. Ci sono anche strumenti di annullamento e ripristino in caso di errore, il che può salvarti la vita se hai dedicato un po’ di tempo al tuo progetto e quando commetti quell’errore.

La qualità della rimozione effettiva dell’oggetto è piuttosto impressionante, anche quando si utilizza semplicemente lo strumento pennello per delineare rapidamente e approssimativamente dove si trova l’oggetto. Con un po’ di tempo e di attenzione, i risultati migliorano.

3. Fotor



Se sei interessato solo alla migliore qualità nella rimozione degli oggetti, allora Fotor è probabilmente la soluzione migliore tra tutte qui. È facile e veloce, dal momento che gli strumenti sono tutti gratuiti e disponibili online, ma se hai molta fretta, allora Fotor è probabilmente la soluzione migliore.

Fotor vanta solo un semplice strumento pennello per le tue esigenze di rimozione degli oggetti, sebbene il pennello stesso sia trasparente, il che è una caratteristica piuttosto utile se hai intenzione di essere preciso. Fotor dispone anche di una gomma per detto strumento pennello, che è un ottimo modo per spostare i bordi della tua selezione se commetti un errore.

Ci sono anche i pulsanti Annulla e Ripristina, che sono fantastici da avere, e c’è anche la funzione per confrontare il risultato finale con l’originale con il semplice clic di un pulsante. Questo è incredibilmente utile per vedere se c’è qualcosa di strano o innaturale in ciò che Fotor ha prodotto.

Come accennato, la cosa migliore qui è nella qualità della rimozione dell’oggetto. Non ci sono aree chiare o scure create dalla rimozione e Fotor gestisce il cambio tra più sfondi diversi in modo più o meno fluido. Il più grande svantaggio è che Fotor inserisce una filigrana sull’immagine quando rimuove l’oggetto, il che è un peccato perché la rimozione effettiva dell’oggetto è impressionante.

4. Picsart



Infine, abbiamo Picsart. Picsart è un’altra ottima alternativa per la rimozione di oggetti che puoi trovare rapidamente e online per aiutarti a rimuovere un oggetto da qualsiasi immagine.

Gli strumenti qui sono piuttosto semplici, con solo uno strumento pennello che è tutto ciò di cui avrai bisogno per rimuovere i tuoi oggetti da qualsiasi immagine. Ci sono anche pulsanti Annulla e Ripeti, oltre a uno strumento di cancellazione del pennello, tutte funzioni super utili da avere.

Il risultato finale con Picsart è piuttosto impressionante, anche se c’è un leggero oscuramento che può verificarsi su alcuni sfondi. A parte questo, tuttavia, la rimozione dell’oggetto è davvero completa e l’oscuramento si nota solo se lo si cerca.

Picsart richiede un’iscrizione con e-mail per usarlo e posizionerà una filigrana piuttosto ampia sull’intera immagine se usi il loro strumento. Puoi sempre provare a rimuovere questa filigrana utilizzando uno strumento per rimuovere la filigrana, ma se è troppo complicato, puoi sempre registrarti per una prova gratuita di sette giorni, invece.

Rimuovere oggetti dalle immagini può essere facile



Come puoi vedere, non c’è motivo per cui rimuovere oggetti dalle immagini debba essere una cosa difficile da fare. Ci sono molti strumenti disponibili online che semplificano decisamente il processo, eliminando tutto quello che vuoi.