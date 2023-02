Dermatite atopica: miglioramenti con brepocitinib in forma topica

Dermatite atopica da lieve a moderata: con brepocitinib in forma topica miglioramento significativo della gravità della malattia dopo 6 settimane

I pazienti con dermatite atopica da lieve a moderata trattati con brepocitinib in forma topica hanno ottenuto un miglioramento significativo della gravità della malattia dopo 6 settimane di utilizzo rispetto al placebo, come emerso in uno studio di fase II pubblicato sul British Journal of Dermatology.

Brepocitinib, un doppio inibitore sperimentale della tirosin chinasi 2 (TYK2) e della Janus chinasi 1 (JAK1), ha mostrato risultati promettenti nelle indicazioni dermatologiche come l’alopecia areata e la psoriasi a placche quando somministrato per via orale.

La combinazione della doppia attività inibitoria di TYK2 e JAK1 all’interno di una sola molecola offre il potenziale per l’inibizione della via di segnalazione delle interleuchine IL-12 e IL-23, con conseguente probabile riduzione della differenziazione delle cellule T-helper (Th)17 e Th22, coinvolte in alcuni sottotipi di dermatite atopica, hanno premesso gli autori guidati da Megan Landis, del dipartimento di medicina dell’Università di Louisville, nel Kentucky.

Brepocitinib orale è stato valutato in uno studio di fase IIa in pazienti con psoriasi a placche e ha mostrato di comportare un beneficio clinico. Il nuovo studio ha invece preso in esame una formulazione topica in soggetti con dermatite atopica da lieve a moderata, ipotizzando una minore esposizione sistemica a fronte di una robusta efficacia.

Valutazione di efficacia in un trial di fase II

I ricercatori hanno valutato il farmaco in un trial in doppio cieco, in cui 292 pazienti sono stati randomizzati a ricevere il trattamento attivo una volta al giorno (QD, dosi dello 0,1%, 0,3%, 1,0%, 3,0%) o due volte al giorno (BID, dosi dello 0,3%, 1,0%) oppure il veicolo per 6 settimane.

Al termine è stato misurato il punteggio totale dell’Eczema Area and Severity Index (EASI) come endpoint primario e il punteggio dell’Investigator Global Assessment (IGA) di 0/1 (pelle libera o quasi libera da lesioni) con una riduzione di 2 punti rispetto al basale come principale endpoint secondario. L’età media dei partecipanti era di 40 anni (range 13-74), quasi il 60% era bianco, il 17,5% era nero e circa il 20% era asiatico.

Esiti primari e secondari significativamente superiori al placebo

Rispetto al gruppo veicolo QD (riduzione della media dei minimi quadrati, LSM, –44,4) e BID (LSM –47,6), dopo 6 settimane hanno ottenuto una riduzione percentuale significativa del punteggio totale EASI rispetto al basale i gruppi brepocitinib 1,0% QD (LSM –70,1) e BID (LSM, –75,0), mentre la risposta non è stata significativa nelle altre coorti di dosaggio.

Riguardo al principale esito secondario, una percentuale significativamente più elevata di pazienti in cinque dei sei gruppi di trattamento attivo ha ottenuto un punteggio IGA pari a 0 o 1 con una riduzione di almeno 2 punti:

gruppo 0,1% QD (29,7%)

gruppo 0,3% QD (33,3%)

gruppo 1,0% QD (40,5%)

gruppo 3,0% QD (44,4%)

gruppo 0,3% BID (33,3%)

rispetto al gruppo veicolo QD (10,8%) e BID (13,9%).

Una percentuale significativamente più alta di partecipanti ha raggiunto una risposta EASI 75 alla settimana 6 nei gruppi BID 0,3% (36,1%) e 1% (51,4%) rispetto al veicolo BID (16,7%). Hanno invece ottenuto una risposta EASI 90 percentuali significativamente più elevate di partecipanti con 0,3% QD (27,8%), 1,0% QD (37,8%), 3,0% QD (41,7%) e 1,0% BID (27,0%) rispetto ai rispettivi veicoli (QD 10,8%, BID 8,3%).

Riguardo al prurito misurato tramite la peak pruritus numerical rating scale (PP-NRS), tutti i gruppi di trattamento attivo avevano proporzioni numericamente più elevate di partecipanti con una riduzione di grado ≥ 4 nelle medie entro la settimana 3 e fino alla settimana 6, rispetto a entrambi i veicoli. Tuttavia, i gruppi sottoposti alla dose più elevata hanno mostrato la separazione dai rispettivi veicoli entro la settimana 1, con miglioramenti del prurito già dal giorno 2 e dal giorno 3 nei gruppi brepocitinib QD 1,0% e 3,0%.

Ha manifestato eventi avversi emergenti dal trattamento (TEAE) il 37,0% dei pazienti, prevalentemente nei gruppi veicolo una volta al giorno (48,6%), veicolo due volte al giorno (47,2%) e brepocitinib 0,1% (45,9 %). Gli effetti collaterali non sono stati considerati dose-dipendenti e in nessun gruppo si sono verificati TEAE gravi o decessi. Gli eventi segnalati con più frequenza sono stati rinofaringite e peggioramento della dermatite, quest’ultima nell’8% dei soggetti sottoposti al veicolo.

Brepocitinib è attualmente in fase di sviluppo anche come trattamento per dermatomiosite, lupus eritematoso sistemico, idrosadenite suppurativa e uveite non infettiva. Il primo JAK inibitore topico approvato dalla Fda per il trattamento dei pazienti con dermatite atopica da lieve a moderata di età pari o superiore a 12 anni è stato ruxolitinib, nel 2021.

