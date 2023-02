Nello stato di New York dal 2024 stop alla vendita di animali nei negozi

Stop alla vendita di animali nei negozi dello stato di New York dal 2024 per incoraggiare le persone ad adottarli da canili o gattili

Da dicembre 2024 i negozi di animali dello stato di New York non potranno più vendere cani, gatti e conigli. È una misura che ha l’obiettivo di bloccare la vendita di animali provenienti da allevamenti dove, secondo i gruppi animalisti, si ammalano e subiscono abusi di frequente, con conseguenti spese mediche impreviste per chi li compra. Il divieto ha anche l’obiettivo di incoraggiare le persone ad adottare animali da canili, gattili e altre organizzazioni che si occupano della loro salvaguardia. Gli abitanti dello stato di New York potranno comunque continuare a comprare cani, gatti e conigli direttamente dagli allevatori.

Il disegno di legge per vietare la vendita di cani, gatti e conigli era stato approvato a giugno dall’amministrazione dello stato di New York, a maggioranza Democratica, ed è stato firmato giovedì dalla governatrice Kathy Hochul, in una versione meno severa di quella contenuta nella proposta originale. Era stato molto contestato dai rappresentanti del settore, secondo cui il divieto avrebbe portato alla chiusura di molti negozi di animali e avrebbe anche favorito lo sviluppo di un mercato illegale. Divieti simili erano già stati introdotti in altri stati americani, tra cui California e Illinois.

FONTE: ENPA