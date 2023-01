Torna il FantaSanremo: come formare una squadra e giocare

FantaSanremo, come formare una squadra vincente. Ecco le regole del gioco: sì a piedi scalzi, look total white e capezzoli in vista. Vietati i cappelli e il riporto

Manca poco a Sanremo, e ancora meno per il FantaSanremo, la competizione che sta spopolando tra i fan della kermesse canora. Quello che era nato come un passatempo tra amici in un bar delle Marche nel 2022 tra ‘papalina’, ‘baci a zia Mara’ e flessioni sul palco è diventato un fenomeno virale che ha conquistato l’Italia intera. E nell’edizione 2023 il trend sembra non arrestarsi, anzi: sono già un milione le squadre iscritte al FantaSanremo. Ma quali sono le regole del gioco e fino a quando c’è tempo per iscriversi?

FANTASANREMO, REGOLE E COME ISCRIVERSI

Per partecipare a FantaSanremo per prima cosa è necessario formare una squadra di 5 artisti e nominare un capitano tra loro. Il giocatore ha a disposizione 100 Baudi (l’unica moneta ufficiale di FantaSanremo) per acquistare i cantanti e comporre il gruppo. Per partecipare al FantaSanremo bisogna iscriversi entro lunedì 06 febbraio 2023 alle ore 23.59.

FANTASANREMO, BONUS E MALUS: QUANTO CONTA IL LOOK

Come selezionare gli artisti del FantaSanremo per formare una squadra vincente? Ovviamente i cantanti che conquisteranno i primi posti classifica del Festival permetteranno di acquisire un maggior numero di punti, ma un peso notevole avranno anche le performance e le azioni dei concorrenti nelle singole serate. Per esempio dare il cinque a Gianni Morandi varrà 5 punti, mentre correre con lui sul lungomare di Sanremo permetterà di acquisire ben 25 punti al cantante che riuscirà nell’impresa.

Anche il look avrà un ruolo importante nel gioco. Esiste ad esempio il ‘bonus Dargen’ (D’Amico ndr) per l’artista che indossa occhiali da sole sul palco o quello per i piedi scalzi: entrambi valgono 5 punti, mentre ne porterà a casa il doppio il cantante che mostrerà i capezzoli alla kermesse (il vedo non vedo non conta, si legge esplicitamente nel regolamento). Oltre ai ‘bonus‘ esistono anche dei ‘malus’ legati al look: ad esempio lo strappo involontario dell’abito farà perdere 20 punti, così come la caduta del parrucchino o lo spostamento del riporto. Altri malus saranno legati alla conduzione del festival: ad esempio se il presentatore sbaglia il titolo della canzone durante la presentazione pre-esibizione, l’artista perde 15 punti. Sarà un malus anche dire ‘FantaSanremo’ sul palco dell’Ariston, al contrario dell’anno scorso.