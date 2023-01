Festival di Sanremo 2023: Amadeus svela a Fiorello i duetti

Amadeus insieme a Gianni Morandi legge a Fiorello a ‘Viva Rai 2’ l’elenco dei duetti a Sanremo 2023: Giorgia con Elisa, Ultimo con Eros Ramazzotti, gli Articoli 31 con Fedez

Dopo giorni di rumors, è arrivata l’ufficialità. Sono stati svelati i duetti di Sanremo 2023, la kermesse al via martedì 7 febbraio. I duetti avverranno sul palco del Teatro Ariston nella serata di venerdì 10 febbraio. A leggere la lista sono stati Amadeus e il co-conduttore Gianni Morandi, nel corso della puntata di oggi di ‘Viva Rai 2’ condotto da Fiorello.

Tanti i ‘big’ che accompagneranno i 28 artisti in gara. Ci sarà Eros Ramazzotti al fianco di Ultimo. Insieme canteranno un medley dei brani più iconici del cantautore. Confermata Elisa con Giorgia: si esibiranno in ‘Luce (Tramonti a nord est)’ e ‘Di sole e d’azzurro’.

I Modà saranno accompagnati da Le Vibrazioni in ‘Vieni da me’, Ariete da sangiovanni in ‘Centro di gravità permanente’, gli Articolo 31 dal già spoilerato Fedez in un medley del duo. I Colla Zio hanno scelto Ditonellapiaga e si esibiranno con ‘Salirò’, Colapesce e Dimartino avranno Carla Bruni e canteranno ‘Azzurro’. I Coma Cose saranno sul palco con i Baustelle per cantare ‘Sarà perché ti amo’. I Cugini di Campagna canteranno con Paolo Vallesi ‘La forza della vita’ e ‘Anima mia’. Elodie farà coppia con BigMama in ‘American Woman’, Gianluca Grignani con Arisa per ‘Destinazione paradiso’, gIANMARIA con Manuel Agnelli per ‘Quello che non c’è’.

E ancora, riferisce la Dire (www.dire.it): Lazza sarà con Emma e Laura Marzadori per ‘La fine’, Leo Gassmann con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo per un medley del cantautore, Levante con Renzo Rubino per ‘Vivere’, LDA con Alex Britti per ‘Oggi sono io’, Madame con Izi per ‘Via del campo’, Mara Sattei con Noemi per ‘L’amour toujours’. Marco Mengoni porterà il Kingdom Choir per cantare ‘Let it be’, Olly avrà Lorella Cuccarini in ‘La notte vola’, Mr. Rain ha scelto Fasma e ‘Qualcosa di grande’, Paola e Chiara faranno un loro medley con i producer Merk & Kremont, Rosa Chemical avrà Rose Villain in ‘America’, Shari e Salmo faranno un medley di Zucchero, Sethu avrà Bnkr44 in ‘Charlie fa surf’. Infine Tananai avrà Don Joe in ‘Vorrei cantare come Biagio’ e Will sarà con Michele Zarrillo in ‘Cinque giorni’.