Come funziona il poker online e come si fa a capire se fidarsi

Ormai da secoli il poker rientra tra i giochi più popolari nel mondo. Lo dimostrano i tanti libri e film che hanno raccontato partite storiche o campioni di poker, rispecchiando una tendenza della società, come spesso accade con l’arte. In un mondo in forte trasformazione per via della tecnologia, però, anche il gioco del poker ha finito per modificarsi. Il poker online ha conquistato spazio negli ultimi anni diventando un punto di riferimento tanto per i giocatori storici, quanto per i giovani ovvero per le nuove generazioni che non hanno mai visitato un casinò e hanno cominciato ad apprezzare l’idea del poker o del blackjack attraverso gli schemi dei loro computer o dei telefonini.

Come si scopre se ci si può fidare

Quando si avvicinano a questo universo, però, giovani e anziani sono colti da ansie e incertezze. La domanda che si pongono è come si può capire se vale la pena di fidarsi di un sito oppure se si corrono dei rischi che potrebbero danneggiare la nostra esperienza e…il nostro conto in banca. Un quesito cui cercheremo di rispondere. Anzitutto occorre chiarire che i siti di poker online hanno tutto da perdere e poco da guadagnare se truccano le loro partite oppure fanno brutti scherzi con gli account e gli accessi ai conti bancari. La pubblicità negativa che riceverebbero dopo aver commesso una scorrettezza finirebbe per danneggiarli, senza contare che potrebbero essere destinatari di un provvedimento giudiziario e magari costretti a chiudere. In generale, comunque, se si vuole stare tranquilli conviene affidarsi ai siti di poker online legali e regolamentati.

La licenza e i suoi requisiti

In Italia trovare siti sicuri è abbastanza semplice, perché la regolamentazione del settore del gaming è molto più avanzata, che in altre nazioni vicine. Di fatto, il settore del gioco viene regolato dallo Stato, che dapprima autorizza le piattaforme dopo aver eseguito una serie di verifiche di legittimità e secondariamente compie monitoraggi continui per essere certo che gli standard e i requisiti iniziali vengano mantenuti.

In Italia tutto il gioco online, che riguarda il poker ma anche le slot machine, il bingo e persino le scommesse sportive, viene gestito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si tratta di un ente che dipende dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e che amministra le concessioni. Ma quali sono le caratteristiche che rendono così sicuri le piattaforme di gioco autorizzati da AAMS (l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) o ADM? Per ottenere una licenza, un operatore deve rispondere ad alcune caratteristiche, da dimostrare ogni volta che viene aperto un bando pubblico. I requisiti necessari per accedere al settore sono molti. Ecco i cinque più importanti.

Proporre una piattaforma sicura e in lingua italiana

Assicurare che transazioni e scambi di denaro siano protetti da protocolli di crittografia

Gestire in modo corretto la privacy secondo il GDPR europeo

Proporre al pubblico giochi certificati

Fornire informazioni dettagliate sul sito e il suo modo di operare

Qualche altro trucco da ricordare

Al di là di questi elementi, per poter ottenere una licenza per il gioco del poker online, in Italia i siti devono anche dimostrare che promuovono il gioco responsabile, in ossequio alle nuove normative. In questo senso i siti con la licenza AAMS sono invitati a proporre ai giocatori degli ambienti di gioco che evitino la nascita di problemi di dipendenza che offrano degli strumenti per affrontarli. Dopo aver precisato che in Italia basta far riferimento ai casinò online AAMS per stare tranquilli, possiamo però anche indicare qualche piccolo trucco di cui tenere conto. Ad esempio, quando ci si connette a un sito di gioco online, conviene controllare sempre bene l’indirizzo e preferire le stringhe che iniziano con “https” anziché con “http”. Perché questa S finale garantisce che la connessione al sito avvenga in una formula criptata, quindi che risulti più difficilmente attaccabile da parte degli hacker. In tal modo tanto le informazioni personali, quanto i passaggi di denaro non possono essere intercettati da persone che siano malintenzionate. Ancora, le piattaforme ufficiali italiane proteggono i dati economici e offrono la possibilità di pagare le proprie transazioni con formule diverse, da Paypall fino alle carte prepagate. Sistemi che sono meno a rischio e che vanno indagati prima di aprire un account. Capire bene sin dall’inizio quali sono le opzioni proposte dal sito cui vi state rivolgendo, infatti, significa giocare più sereni. Alcuni casinò si sono persino organizzati per consentire di giocare con i contanti o con i voucher prepagati acquistati via Web o in certi negozi veri e propri.

L’importante, quindi, è affidarsi a operatori seri, che lavorano nel mercato italiano da diversi decenni e che hanno come obbiettivo quello di assicurare un gioco sicuro a tutti i loro utenti. Nel nostro Paese esistono diversi siti che propongo delle partite online ma solo uno è talmente affidabile da non aver solo ricevuto la licenza di gioco, ma è anche il sito di poker preferito dalla maggioranza degli italiani.

La qualità ed equità dei giochi conta

Nei siti che hanno ottenuto la licenza, inoltre, i giochi sono sicuri ed equi, quindi non costringono gli utenti a puntare più del dovuto, non impongono meccanismi complessi che finiscono per danneggiarli, ma assicurano un rapporto reale tra puntata e somma eventualmente vinta, secondo criteri approvati dalla regolamentazione nazionale. Cosa che in altri siti illegali ovviamente non accade. Comprendere anche quale sia l’algoritmo che regola i giochi online può essere utile per acquistare serenità nelle proprie esperienze virtuali. Basta essere certi che la piattaforma di gioco prescelta utilizzi l’algoritmo RNG certificato, per sapere che i numeri vengono generati in modo assolutamente imprevedibile e casuale e quindi avere chiarezza sul fatto che non ci sono stranezze o meccanismi di cui preoccuparsi. Le piattaforme spiegano quali sono i meccanismi cui si appoggiano, perché viene richiesto loro dalla legge, dunque basta prendersi qualche minuto per leggere le informazioni fornite e anche per dare un’occhiata ai regolamenti e alle tabelle di pagamento, in modo che non ci siano pericoli nascosti.

Il passaparola serve sempre

Per comprendere quali siti siano più affidabili, poi, si può pensare di valutare le opinioni degli altri utenti. Come si fa per la scelta di un ristorante o di un albergo in un luogo sconosciuto, allo stesso modo si devono leggere le recensioni online. L’opinione di chi ha già giocato nel casinò va valutata con attenzione, ma l’incrocio di diverse testimonianze consente di avere uno sguardo approfondito sulle caratteristiche di un sito e di scoprire eventuali magagne. In fondo, sin dall’epoca di Alessandro Manzoni, il passaparola è sempre stato determinante per far circolare le notizie e ottenere informazioni. Ovviamente, però, l’elemento fondamentale da considerare rimane la licenza, che viene evidenziata attraverso un logo, in genere ben in evidenza sul sito. Per l’Italia si devono cercare i loghi AAMS oppure ADM e poi occorre anche trovare il numero di concessione. Così si avrà la certezza che si tratta di siti sicuri in cui i dati personali e bancari possono essere forniti senza timore che vengano sottratti.

La sicurezza è al primo posto

Una serie di controlli da eseguire se si vuole diventare parte del popolo che gioca online e che in Italia è in continua crescita. Secondo alcuni dati recenti diffusi da Repubblica, nel primo semestre del 2022 l’aumento del gioco online è stato molto significativo, con un numero elevato di scommesse generate. La raccolta complessiva del settore dei giochi è stata pari a 65,7 miliardi di euro (nel 2021 erano 48 miliardi e 55 nel 2019). La spesa, ovvero le giocate senza le vincite, ha raggiunto di 9,9 miliardi, contro i 9,7 miliardi del semestre precedente. In lieve crescita anche l’incasso dello Stato, che trae vantaggio da queste attività e per tale ragione fa in modo che siano condotte senza rischio per i suoi cittadini. Numeri raggiunti nei siti ufficiali e quindi protetti, senza contare quelli che probabilmente riguardano i siti illeciti, di cui conviene sempre diffidare. Perché il mondo di Internet presenta pericoli e rischi ed ormai tutti se ne sono resi conto. Ne sono consapevoli gli adulti e ovviamente ne sono vittima (ma forse meno consapevole) anche i bambini. Per tale ragione sono importanti iniziative come quella del Safer Internet Day, che vanno ripetute e ampliate. In modo che la sicurezza online sia garantita e lo strumento del Web rimanga a servizi del benessere di ogni individuo. E dell’ampliamento della conoscenza per tutti i componenti della famiglia.