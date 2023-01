Sclerosi multipla: pazienti soddisfatti se passano a siponimod

I pazienti con sclerosi multipla recidivante avanzata che sono passati a siponimod da una precedente terapia esprimono soddisfazione per il cambio di cura

I pazienti con sclerosi multipla recidivante (RMS) avanzata che sono passati (‘switchati’) a siponimod da una precedente terapia modificante la malattia (DMT, disease modifying therapy) hanno riportato, dopo lo switch, miglioramenti del punteggio al Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication (TSQM-9) nei domini di efficacia, comodità e soddisfazione globale. È quanto emerso dai risultati parziali dello studio EXCHANGE, presentato all’ECTRIMS 2022 che si è svolto ad Amsterdam.

«I miglioramenti sono stati mantenuti per tutta la durata del periodo di studio. Questi risultati possono aiutare a informare meglio il processo decisionale condiviso di trattamento nei pazienti con RMS avanzata» ha affermato il primo autore, Stanley L. Cohan, Providence Health & Services, Providence Brain and Spine Institute, and Providence Multiple Sclerosis Center, Portland, USA.

Endpoint valutato mediante i punteggi del TSQM-9, questionario validato

«Siponimod, un modulatore orale del recettore della sfingosina-1-fosfato (S1P-1,5), è approvato negli adulti per il trattamento della sclerosi multipla recidivante (RMS) e della sclerosi multipla (SM) secondaria progressiva attiva dalla FDA [oltre che dall’EMA e dall’AIFA, NdR]» ha ricordato Cohan.

«Lo studio prospettico, multicentrico, in aperto, di fase 3b a braccio singolo EXCHANGE, della durata di 6 mesi e tuttora in corso, sta valutando la conversione a siponimod da altri DMT» ha spiegato il ricercatore. «L’obiettivo è valutare la soddisfazione del trattamento con siponimod in pazienti con RMS avanzata nello studio EXCHANGE».

Lo studio include pazienti di età compresa tra 18 e 65 anni con RMS avanzata, punteggio EDSS (Expanded Disability Status Scale) di 2,0-6,5 e in trattamento continuativo con DMT orale o iniettabile per =/> 3 mesi.

«Il grado di soddisfazione è stato misurato come endpoint secondario, utilizzando i risultati auto-riportati al TSQM-9 (questionario di soddisfazione del trattamento per i farmaci, strumento convalidato che valuta l’efficacia, la comodità e la soddisfazione globale» ha detto Cohan.

Miglioramenti rilevati su tutti i domini

I pazienti hanno completato il TSQM-9 al basale e ai giorni 28, 84 e 168. I risultati sono riportati come punteggio medio (SD; mediana) per ciascun dominio, su una scala da 0 a 100 (i punteggi più alti si riferiscono a una migliore soddisfazione).

Erano eleggibili per l’analisi 163 pazienti (74,2% donne; età media 46,6 anni; punteggio EDSS medio basale 3,9). Al basale (n = 133), i punteggi medi (SD; mediana) TSQM-9 erano:

56,7 (19,9; 50,0) per l’efficacia;

69,9 (21,0; 66,7) per la comodità;

52,7 (23,7; 52,8) per la soddisfazione globale.

I punteggi mediani numericamente più alti (DS; mediana) sono stati riportati al giorno 28 (n = 111; efficacia, 68,3 [19,8; 66,7]; comodità, 84,2 [15,3; 83,3]; soddisfazione globale, 65,6 [21,4; 68,1]) rispetto al basale.

I punteggi TSQM-9 medi (SD; mediana) sono stati mantenuti al giorno 84 (n = 101; efficacia, 64,6 [21,9; 66,7]; comodità, 84,3 [15,0; 83,3]; soddisfazione globale, 65,0 [25,1; 68,1]) e giorno 168 (n = 126; efficacia, 65.3 [23.9; 66.7]; comodità, 83,7 [15,8; 83,3]; soddisfazione globale, 62,4 [30,5; 69,4]).

La variazione media (DS) dal basale al giorno 168 è stata rispettivamente di 8,7 (27,6), 14,0 (25,1) e 9,1 (34,3) per efficacia, comodità e soddisfazione globale.

Fonte:

Cohan SL, Fox RJ, Mao-Draayer Y, et al. Treatment satisfaction with siponimod in patients with advancing relapsing multiple sclerosis: Interim results of the EXCHANGE study. ECTRIMS 2022. Amsterdam (Nederland). Poster EP1145. leggi