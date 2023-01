Bianca Atzei è diventata mamma: è nato Noa Alexander

Il piccolo Noa Alexander è nato a Milano il 18 gennaio e Bianca Atzei e Stefano Corti hanno voluto subito condividere le proprie immagini con i fan che avevano seguito la gravidanza passo dopo passo

È finalmente nato Noa Alexander, il bimbo tanto atteso dalla coppia formata dalla cantante Bianca Atzei e dalla ‘Iena’ Stefano Corti: il piccolo è nato il 18 gennaio al Policlinico di Milano e i due hanno voluto condividere subito le prime immagini del neonato con i propri fan. Del resto, spiega la Dire (www.dire.it), la coppia, reduce da una brutta e triste esperienza prima di questa gravidanza, aveva condiviso con i propri fan tutta la gravidanza, passo dopo passo.

Le prime immagini postate ieri nelle storie da Stefano Corti aveva sollevato qualche preoccupazione nei sostenitori della coppia: in primis perchè la cantante era apparsa abbastanza provata. Sorridente sì, ma stesa a letto e alquanto stanca. Bianca Atzei aveva spiegato in precedenza di aver scelto il parto naturale, ma le immAgini dalla clinica avevano fatto sospettare che forse fosse stato alla fine fatto il cesareo. Chissà, lo spiegheranno quando ne avranno voglia. A destare poi qualche preoccupazione nei fan era stata anche la fasciatura che il piccolino aveva su una manina e che si vedeva in alcune foto.

Le immagini postate ieri, però, sembrano più serene: Bianca in una foto è seduta, si vede Stefano Corti fare le coccole e dare baci al piccolino sdraiato sul fasciatoio e poi, come sempre in modo sornione, fargli un piccolo scherzetto (gli toglie infatti improvvisamente un calzino). Sul suo Instagram, Bianca Atzei posta nelle storie una foto del viso del piccolo, in cui si vede la bocca, accompagnata da una dichiarazione d’amore: “Io persa completamente“. A breve la coppia dovrebbe tornare a casa portando il piccolino, un ritorno a tre sempre molto emozionante