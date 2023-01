Grande Fratello Vip: Antonella Fiordelisi chiede un test di gravidanza

Nella casa del Grande Fratello Vip arriva un test di gravidanza su richiesta di Antonella Fiordelisi. Lei e Edoardo Donnamaria, ha confessato a Nikita, lo fanno “tutti i giorni”

Qualche giorno di ritardo e un grande dubbio: ma non è che sono incinta? Il dubbio che può assalire una ragazza nel mondo reale può irrompere anche dentro la Casa del grande Fratelo Vip, come infatti è successo: Antonella Fiordelisi, ex promessa della scherma, che nella casa ha avviato una relazione amorosa con Edoardo Donnamaria, si è ritrovata a chiedere agli autori di avere un test di gravidanza alla luce di qualche giorno di ritardo nell’arrivo del ciclo. I due, nonostante gli alti e bassi e le frequenti litigate, come riferisce la Dire (www.dire.it) hanno comunque una grande intesa e vicinanza fisica.

Antonella ha parlato della questione ritardo con Nikita Pelizon (dopo averne parlato con Edoardo mercoledì sera) e il dialogo non è sfuggito ai fan, che lo hanno rilanciato sui social network e ora si interrogano sulla possibile novità in arrivo. Antonella non è apparsa preoccupata, rideva, anche se era chiaro ci fosse un po’ di imbarazzo. Parlando con Nikita, ha spiegato anche il motivo dei suoi dubbi: lei e Edoardo Donnamaria, con cui ormai forma una coppia fissa (i tanto amati dal pubblico ‘Donnalisi’), farebbero sesso pressochè “tutti i giorni“, cosa che lascia Nikita abbastanza allibita: “Ma veramente?”, le chiede sgranando gli occhi. Dalle parole usate da Antonella, poi, parrebbe di capire che i rapporti avvengano per lo più senza precauzioni. Ha detto infatti: “Non lo so se è possibile. Sì tutti giorni, giuro, ma se quello è scemo che devo fare“. E a seguire risate al femminile tra le due.

In questa edizione del Grande Fratello è già arrivato un test in gravidanza in casa: lo aveva chiesto, un mese fa, la star dei reality spagnoli Oriana Marzoli, al tempo impegnata in un feeling con Antonino Spinalbese. Ma la cosa non aveva avuto sviluppi. Come finirà il caso di Antonella? la notizia potrebbe rendere felice l’opinionista Sonia Bruganelli, che da tempo sogna di vedere all’interno della casa del Grande fratello una donna incinta.