Al Grande fratello Vip Wilma e Oriana litigano per il vino. La cantante rimprovera all’influencer di bere troppo e scatta la lite: “Basta bere”, “Mi hai rotto”

Un aperitivo che doveva essere conviviale ed è finito in malo modo. Ieri al Grande Fratello Vip è scattata una accesa discussione tra Wilma Goich e Oriana Marzoli a causa dell’alcol. Dopo aver ricevuto alcune bottiglie, i vipponi si stavano preparando a bere in compagnia quando la cantante ha ripreso l’influencer venezuelana, che ha risposto a tono.

WILMA: “CONTROLLARE IL BICCHIERE DI ORIANA”

“Il Grande Fratello ha detto a tutti di controllare il bicchiere di Oriana, non sto scherzando”, ha esordito Goich mentre Oriana era intenta a versare l’aperitivo nei bicchieri dei coinquilini. “Lo ha detto anche a Milena”, ha proseguito Wilma mentre Oriana fingeva di ignorarla. “Io non bevo quello rosso“, si è limitata a commentare sibillina Marzoli.

A quel punto, la cantante si è innervosita e si è avvicinata a Oriana, cercando di toglierle la bottiglia dalle mani e ribadendo la prescrizione del Grande Fratello. “Mamma mia, un attimo, sto versando l’aperitivo agli altri”, ha replicato Oriana infastidita. “Io sono rilassatissima, non è che me lo sono inventato, l’ha detto il Grande Fratello”, ha continuato imperterrita Goich, che ha scippato la bottiglia a Oriana e ha detto: “Basta, adesso devono bere gli altri che non hanno bevuto”.

“Come ti spiego che io non bevo il rosso? Lo bevono gli altri”, ha fatto notare Oriana a Wilma, che ha risposto: “Ma siamo qui in sette, in tutta la casa siamo in 19”. Oriana però ha fatto di testa sua e ha ‘riconquistato’ la bottiglia, versandosi l’aperitivo. “Vabbè, bevetevi tutto l’aperitivo, il vino non ve lo diamo“, ha commentato con fastidio Wilma come riferisce la Dire (www.dire.it).

“Non mi urlare, sono accanto a te – ha fatto a quel punto Oriana -, io non bevo lo spritz, non ce la faccio”. A quel punto, nella discussione si sono intromessi altri vipponi e la venezuelana ha provato a giustificarsi: “Io all’inizio non c’ero”. Ma Wilma l’ha attaccata di nuovo: “Ma come non c’eri, hai aperto tu la bottiglia“. E Marzoli ha replicato: “Anche gli altri hanno bevuto, non solo io. Mamma mia, ce l’hai sempre con me“.

Poi, tornando sull’accaduto, Oriana ha fatto notare: “In realtà non dovrei neanche risponderle. Questa signora mi ha rotto i c… veramente, fa la simpatica ma poi parla male di me. Io non me la prendo con lei ma se mi urla anche così, allora no. Basta, mi innervosisce”. E ha assicurato: “Io non mi sono riempita il bicchiere prima di averlo versato agli altri”.