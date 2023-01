Su TikTok spopola il filtro AI Manga: il nuovo trend è “01 02”

Su TikTok spopola il trend “01 02”: sfruttando il filtro ‘AI Manga’ molti utenti stanno trasformando in cartone animato le loro parti intime

Si chiama ‘AI manga‘ e permette di trasformarsi in un cartone animato. Il popolare filtro di TikTok ha fin da subito conquistato milioni di utenti, diventando in brevissimo tra i più utilizzati della piattaforma. Grazie all’intelligenza artificiale, lo strumento è in grado di rielaborare un’immagine e modificarla in stile fumetto giapponese. Tuttavia, sulla scia del successo del filtro, è nato un trend che sta destando scalpore.

COS’È IL TREND 01 02 DI TIKTOK

Nota come ‘trend 01 02‘, questa nuova tendenza che sta prendendo piede tra gli utenti di TikTok consiste nell’utilizzare il filtro ‘AI Manga’ per trasformare in un cartone animato le parti intime del corpo. Oltre ad essere discutibile, molti utenti non sono a conoscenza che nell’anteprima in basso a destra viene visualizzata l’immagine originale se non viene censurata o cancellata dall’utente. Le foto intime, spiega la Dire (www.dire.it), restano così alla mercé di tutti.