Giovanni Ciacci si sfoga dopo il Grande Fratello Vip

L’ex concorrente Giovanni Ciacci in crisi dopo il Grande Fratello vip si sfoga in un’intervista: “Ho avuto attacchi di panico”

Forse perchè l’esperienza è durata troppo poco, forse perchè non l’ha vissuta bene. Fatto sta che Giovanni Ciacci, lo stylist sieropositivo entrato nella casa del Gf Vip 7 proprio con l’intento di sensibilizzare il pubblico sull’Hiv, ad alcuni mesi dall’uscita dalla casa di Cinecittà si ritrova a fare i conti con una serie di problemi di salute non molto piacevoli. “Ho avuto brutti pensieri. Le analisi sono sballate, sto male, non dormo, ho attacchi di panico, vado da uno psichiatra. Perché devo pagare un prezzo così alto?“: sono le parole con cui Ciacci ha spiegato come sta in un’intervista al settimanale ‘Nuovo’ in edicola.

Lo stylist, che è stato eliminato dalla Casa in un’eliminazione improvvisata dopo il caso Bellavia: l’ex presentatore era stato bistrattato e per alcuni ‘bullizzato’ da un certo numero di concorrenti tra cui appunto anche Ciacci (che aveva festeggiato l’uscita di Bellavia dalla casa con parole poco gentili). Ciacci è rimasto dunque di fatto nella casa ‘rossa’ solo qualche settimana, ma racconta ora di non averla vissuta bene, anche perchè dice di essere stato considerato da molti privilegiato. Dentro la Casa, ha raccontato, salvo alcune eccezioni “mi consideravano un privilegiato“. Insomma, al di là dell’uscita poco edificante, anche il tempo trascorso all’interno della casa non è stato semplice, tra litigi e pregiudizi. Prima dell’entrata, poi, sostiene ora Ciacci nell’intervista, c’erano state anche polemiche per evitare che entrasse come concorrente (“Pensavano fossi pericoloso”, dice). Entrato con grandi propositi proprio per far parlare media e tv di sieropositività e combattere lo stigma della discriminazione, Ciacci ha spiegato di aver vissuto male il fallimento di questa ‘missione’.