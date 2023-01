Piqué alla sede della Kings League al volante di una Twingo

Piqué e Shakira: la lite continua a colpi di Twingo e streghe. La battaglia tra l’ex calciatore del Barcellona e la pop star non sembra placarsi

Non si placa il botta e risposta tra Piqué e Shakira. Dopo aver incassato il colpo dalla ormai ex, che gli ha dedicato “BZRP Music Sessions #53”, il calciatore spagnolo ha deciso di rincarare la dose ma sempre con ironia. Se in una frase del brano Shakira recita appunto “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo”, riferendosi alla nuova compagna di Piqué, Clara Chia Marti, Piqué ha pensato bene di guidarne una per raggiungere la sede della Kings League. Una mossa, che arriva dopo l’accordo della società con Casio, arrivato proprio grazie ad un’altra frecciatina dell’ex compagna, che sempre nell’ultimo singolo canta: “Hai scambiato un Rolex con un Casio”.

E Shakira? Di certo non è rimasta a guardare, come riferisce la Dire (www.dire.it). Dopo le repliche ironiche dell’ex compagno, se l’è presa anche con l’ex suocera che, inizialmente, aveva anche preso le sue difese. E così, sul balcone della villa di Miami della star colombiana, è spuntato un pupazzo con le sembianze di una strega rivolto verso l’abitazione della suocera, sua vicina. Per essere certa che il messaggio arrivasse ‘forte e chiaro’, Shakira ha poi pensato bene di mettere a tutto volume il suo ultimo singolo.