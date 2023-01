Chi è Clara Chia Marti, la “Twingo” della canzone di Shakira

Chi è Clara Chia Marti, la fidanzata di Piqué che ha sostituito Shakira: ha 23 anni e ha studiato pubbliche relazioni. Avrebbe conosciuto il calciatore proprio durante un evento

“Hai sostituito una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio“. “Sono troppo per te, per questo stai con una come te”. E ancora “Ha un nome da persona per bene. Chiaramente non è quello che sembra. Spero che ti vada bene con la mia supposta sostituta”. Shakira è un fiume in piena e nella sua ultima hit travolge l’ex marito Piqué. Dodici anni di matrimonio e due figli, la love story che ha fatto sognare il mondo si è trasformata in un incubo per la cantante colombiana quando il calciatore le ha preferito un’altra donna, con la quale da poco fa coppia fissa. Piqué ha atteso prima di rispondere agli attacchi e poi ha sganciato la bomba. A sostenerlo il brand di orologi Casio citato nella canzone della sua ex.

CHI È LA NUOVA FIDANZATA DI PIQUÉ

La nuova fidanzata di Piqué si chiama Clara Chia Marti. Modella catalana di 23 anni ha studiato pubbliche relazioni e, secondo quanto rivelato dal The Sun, avrebbe conosciuto il calciatore proprio durante un evento organizzato per la società di Pique, Kosmos. Sarebbe stata persino vista servire come cameriera per una festa che Kosmos ha ospitato una volta.

PIQUÉ HA TRADITO SHAKIRA?

Sempre secondo quanto rivelato dal The Sun, riferisce la Dire (www.dire.it), i due si frequentano da tempo e le persone a loro vicine hanno aiutato Piqué a mantenere la storia d’amore segreta, “cancellando gli account dei social media di Clara in modo che le persone non potessero trovare le sue foto”.

IL TESTO TRADOTTO DELLA CANZONE DI SHAKIRA CONTRO PIQUÈ

(Per quelli come te, uh-uh-uh-uh-uh)

Oh-oh (Oh-oh)

(Per quelli come te, uh-uh-uh-uh-uh)

Mi dispiace, ho già preso un altro aereo.

Non tornerò qui, non voglio un’altra delusione.

Sei un campione

E quando avevo bisogno di te hai dato la tua versione peggiore

Mi dispiace, tesoro, è passato un po’ di tempo.

Avrei dovuto buttare fuori quel gatto

Una lupa come me non è per i pivelli

[Coro: Shakira] Una lupa come me non è per i ragazzi come te, uh-uh-uh-uh-uhPer quelli come te, uh-uh-uh-uh-uh-uhTi ho superato ed è per questo che stai con una ragazza proprio come te, uh-uh-uh-uh-uh-uhOh-oh, oh-oh

Questo è per me per mortificarvi, masticate e ingoiate, ingoiate e masticate, ingoiate e masticate.

Non tornerò da te, non tornerò da te, non tornerò da te, non tornerò da te, non tornerò da te, non tornerò da te

Ho capito che non è colpa mia se ti criticano.

Faccio solo musica, mi dispiace di averti colpito

Mi hai lasciato con il vicino di casa di mia suocera

Con la stampa alla porta e il debito al fisco

Pensavi di avermi ferito e mi hai reso più dura

Le donne non piangono più, le donne fatturano

Ha un nome da persona per bene

Chiaramente non è quello che sembra

Ha un nome da persona per bene

Chiaramente

Lei è proprio come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

Per quelli come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

Ti ho superata ed è per questo che stai con una come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh

Dall’amore all’odio c’è un solo passo da fare

Da questa parte non tornate, prendetelo da me

Senza rancore, tesoro, ti auguro ogni bene con la mia cosiddetta sostituzione

Non so nemmeno cosa ti sia successo…

Siete così strani che non riesco nemmeno a distinguervi.

Io valgo due 22

Hai scambiato una Ferrari con una Twingo

Hai scambiato un Rolex con un Casio

Stai andando veloce, rallenta

Ah, un sacco di palestra

Ma fate lavorare un po’ anche il cervello

Immagini in cui mi si vede

Qui mi sento come un ostaggio, per me non c’è problema

Me ne vado domani, e se vuoi portarla da te, che venga anche lei

Ha un nome da brava persona (Uh-uh-uh-uh)

Chiaramente non è come sembra (Uh-uh-uh-uh-uh-uh)

Ha un nome da brava persona (Uh-uh-uh-uh-uh-uh)

E una lupa come me non è per i ragazzi come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

E un lupo come me non è per i ragazzi come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

Ti ho superato ed è per questo che stai con una ragazza proprio come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh