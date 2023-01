Shakira cita la Twingo nella nuova canzone: Renault risponde

Shakira provoca l’ex Piqué nell’ultima canzone: “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo”. E la Renault risponde scherzando: “Questa auto ti amerà per sempre”

No, la Twingo non se l’è presa per essere stata impiegata come metro di paragone negativo da Shakira e anzi, è pronta ad “amare per sempre” la popstar colombiana. Ci tiene a specificarlo la filiale colombiana della Renault, casa madre del modello di auto, cavalcando uno dei contenuti più virali al mondo in queste ore.

Sul suo profilo Twitter l’azienda ha condiviso il video della “music session” che Shakira ha realizzato con il produttore e dj argentino Bizarrap e durante la quale la cantante schernisce, rivolgendosi con tutta probabilità al suo ex compagno, l’ex veterano del Barcellona Gerard Piqué, fresco di ritiro dal calcio giocato: “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo”.

L’auto giura amore eterno alla cantante però, come “promettono” gli autori del post. Del resto la relazione fra Shakira e la Twingo supera per longevità quella fra la cantante e l’ex calciatore: la popstar colombiana partecipò, nel 1995, a soli 18 anni, alla cerimonia di lancio sul mercato colombiano del modello di auto, giunto ormai ad avere anche un modello elettrico.

Il post di Renault Colombia, spiega la Dire (www.dire.it), ha ottenuto oltre 14mila ‘Mi piace’ in poche ore. La Twingo ha ricevuto “solidarietà”, per così dire, da centinaia di internauti, da altre filiali nazionali di Renault, dalla Spagna all’Argentina, e addirittura da altre case d’auto, al punto che in rete è virale, anche lui, l’hasthag “EstamosConTwingo, letteralmente “stiamo con la Twingo”. A fare pace comunque, ci prova con ironia il TransMilenio, il servizio pubblico di autobus della capitale colombiana Bogotà. “Più grande di una Twingo, meno lussuoso di una Ferrari, ti portiamo più rapidamente di tutti in giro per tutta Bogotà”, si legge in un post sul profilo Twitter dell’azienda.