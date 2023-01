Shakira attacca l’ex Piqué nella nuova canzone

La popstar colombiana Shakira le canta al suo ex Gerard Piqué nel nuovo singolo: “Hai cambiato una Ferrari con una Twingo”

La nuova canzone di Shakira è uscita stanotte, e già l’hanno “streammata” più di 2 milioni di persone. La sessione #53 di Bizarrap: un singolo per cantarle a Piqué, a relazione finita evidentemente malissimo. Il testo è diretto: la popstar colombiana se la prende con l’ex campione del Barcellona e anche con la sua nuova compagna Clara Chía: “Tutto quello che fai è da campione ma quando avevo bisogno di te hai dato la tua versione peggiore“. “Questo pane ti mortifica, ora mastica e ingoia”. “Hai la nomea di brava persona, Clara-mente non è come sembra“.

Shakira cita il numero 22, simbolo della coppia che fu: “Io valgo due volte 22”. E poi: “Un lupo come me non sta con tipi come te. Rispetto a te sono cresciuta, ecco perché ora stai con una uguale a te“. L’altra è appunto Clara Chía: “Hai la nomea di essere una bella persona, chiaramente non è così”. Poi l’attacco più diretto: “Hai sostituito una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio“.