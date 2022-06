Gossip: rottura definitiva tra Shakira e Piqué

Gossip: la storia d’amore tra Shakira e Piqué è finita. La cantante colombiana lo annuncia sui social dopo aver scoperto di essere stata tradita

Dopo dodici anni d’amore e due figli, la storia d’amore tra Shakira e Piqué è giunta al capolinea. A scrivere la parola fine, attraverso una nota ufficiale, è stata la cantante colombiana. La decisione, è arrivata dopo la scoperta del tradimento da parte del difensore del Barcellona, con una studentessa ventenne. Sono dunque confermate, le indiscrezioni che già nei giorni scorsi erano trapelate da riviste e social.

LA CONFERMA DELLA ROTTURA

“Ci spiace confermare che ci siamo separati. Ora per preservare il bene dei nostri figli, che sono le nostra priorità principale, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la vostra comprensione”. Queste le parole usate da Shakira per confermare pubblicamente la rottura.

A lanciare ‘la bomba’ del tradimento, è stato qualche giorno fa ‘El periodico’, in Spagna, ma la notizia in breve tempo ha fatto il giro del mondo. Il difensore avrebbe lasciato già da un mese la casa che condivideva con l’interprete di ‘Waka Waka’ e i figli Milan e Sasha. Stando a quanto riportato dalla rivista ‘Hola!’ inoltre, a causa della difficile situazione, Shakira, avrebbe avuto un attacco d’ansia che l’avrebbe costretta ad andare in ospedale.

L’AMORE NATO NEL 2010

La cantante e il calciatore, ricorda la Dire (www.dire.it), si sono conosciuti nel 2010 in Sud Africa in occasione dei Mondiali di Calcio: lei era lì per cantare l’inno ufficiale, lui invece per giocare nella nazionale spagnola.