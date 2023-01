Sclerosi multipla: effetti di diroximel fumarato fino a 2 anni

Sclerosi multipla recidivante-remittente: attività ridotta fino a 2 anni da diroximel fumarato secondo i dati di EVOLVE-MS-1

Il trattamento con diroximel fumarato è stato generalmente ben tollerato fino a due anni e ha portato a diminuzioni significative dell’attività di malattia nelle persone con sclerosi multipla recidivante-remittente (SMRR), secondo un’analisi finale dei dati dello studio clinico di fase 3 EVOLVE-MS-1 in aperto, presentati ad Amsterdam al Congresso dell’European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS).

In uno studio clinico separato i confronti indiretti tra pazienti trattati con diroximel fumarato rispetto a quelli che hanno ricevuto ponesimod o teriflunomide hanno anche dimostrato che diroximel fumarato è stato superiore agli altri trattamenti nell’allentare i segni di attività di malattia sulle scansioni MRI. I risultati sono stati presentati in due presentazioni poster.

Il farmaco e gli obiettivi dello studio principale

Commercializzato da Biogen, diroximel fumarato agisce riducendo l’infiammazione e le molecole tossiche di ossigeno che causano danni alle cellule nervose e contribuiscono alla progressione della SM. Il suo meccanismo d’azione è simile a quello del dimetilfumarato (della stessa azienda biotecnologica), ma è stato progettato per avere meno effetti collaterali gastrointestinali.

Diroximel fumarato è attualmente approvato negli Stati Uniti per gli adulti con forme recidivanti di SM e in Europa per la SMRR.

EVOLVE-MS-1 è stato progettato per valutare la sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia esplorativa di diroximel fumarato in 1.057 adulti con SMRR per un periodo di 96 settimane (quasi due anni).

Alcuni partecipanti (464 persone) erano stati precedentemente coinvolti nello studio di fase 3 EVOLVE-MS-2, in cui i partecipanti sono stati assegnati in modo randomizzato a diroximel fumarato o dimetilfumarato due volte al giorno per cinque settimane. I restanti 593 partecipanti sono stati appena iscritti.

In un’analisi ad interim riportata lo scorso anno, diroximel fumarato è stato ritenuto ben tollerato e ha dimostrato promettenti segni di efficacia, avendo avuto i pazienti meno recidive rispetto a prima dell’ingresso nello studio, lesioni stabili o meno mentre la maggior parte dei partecipanti non aveva avuto progressione della disabilità.

Efficacia anche nei pazienti di nuova diagnosi

In questa occasione, sono stati presentati i risultati finali di EVOLVE-MS-1 in un poster (1) da Barry Singer, direttore del MS Center for Innovations in Care presso il Missouri Baptist Medical Center.

I pazienti erano stati esposti a diroximel fumarato per una mediana di 1,8 anni e i risultati hanno mostrato che i risultati di sicurezza erano in gran parte simili all’analisi ad interim dell’anno precedente.

Complessivamente, eventi avversi (effetti indesiderati) sono stati riportati nell’88,7% dei pazienti, la maggior parte dei quali di gravità lieve o moderata. Circa 257 pazienti hanno interrotto il trattamento durante lo studio, più comunemente a causa di effetti indesiderati o della decisione del paziente. Problemi gastrointestinali sono stati riportati nel 31,9% dei casi, portando a sette interruzioni del trattamento, mentre vampate di calore sono state riscontrate nel 27,2% dei pazienti, portando a cinque interruzioni.

Le analisi esplorative hanno anche suggerito che diroximel fumarato era efficace nel ridurre le misure dell’attività della malattia. Rispetto all’anno precedente l’ingresso nello studio, il trattamento ha ridotto i tassi di recidiva dell’81,6%, con l’82,4% dei pazienti che sono rimasti liberi da recidive nei due anni. Inoltre, il 93,4% dei pazienti era libero da progressione confermata della disabilità nelle prime 48 settimane e il 90,2% è rimasto senza progressione per tutti e due gli anni.

Anche il numero di lesioni infiammatorie attive è stato ridotto significativamente con diroximel fumarato, in calo del 72,7% nella popolazione complessiva dello studio. Infatti, la maggior parte dei pazienti (91,4%) non presentava lesioni infiammatorie alla settimana 96. Le lesioni nuove o in espansione sono rimaste stabili o sono diminuite nel corso dello studio.

Nessuna evidenza di attività della malattia (NEDA-3) – definita come assenza di recidive, peggioramento della disabilità e lesioni nuove o in espansione – è stata osservata nel 65,4% dei pazienti a 48 settimane e nel 41,1% a 96 settimane.

È importante sottolineare che queste tendenze di sicurezza ed efficacia erano simili in un sottogruppo di 109 pazienti che avevano una malattia di nuova diagnosi ed erano naïve al trattamento all’inizio dello studio.

«Questi risultati supportano diroximel fumarato come opzione di trattamento efficace nei pazienti con SMRR, compresi quelli che sono di nuova diagnosi» hanno scritto i ricercatori.

Confronto positivo con altri due farmaci modificanti la malattia

Nel secondo poster (2), Tammy Jiang, principale statistico di Biogen, ha confrontato indirettamente diroximel fumarato con altre due terapie orali approvate modificanti la malattia: ponesimod e teriflunomide.

Poiché nessuno studio clinico ha confrontato direttamente questi tre farmaci, le analisi hanno coinvolto i dati di EVOLVE-MS-1 e dello studio di fase 3 OPTIMUM, che ha confrontato ponesimod con teriflunomide in 1.133 pazienti con SMRR o SM secondaria progressiva attiva.

I partecipanti di EVOLVE-MS-1 sono stati strettamente abbinati a quelli di OPTIMUM in base all’età, ai livelli di disabilità, alla conta dei globuli bianchi e all’attività della malattia. I ricercatori hanno quindi confrontato i tassi di recidiva, la progressione della disabilità e i segni radiologici dell’attività della malattia per i tre gruppi di trattamento.

In un confronto tra 267 pazienti trattati con diroximel fumarato e 567 pazienti che hanno ricevuto ponesimod, i dati hanno mostrato che alcuni esiti clinici, come i tassi di recidiva e la progressione confermata della disabilità, erano simili tra i due trattamenti.

Tuttavia, un maggior numero di pazienti trattati con diroximel fumarato non presentava segni di lesioni infiammatorie (91% vs. 80%) o di lesioni nuove o in espansione (77% vs. 42%) alle scansioni MRI dopo il trattamento.

Al contrario, diroximel fumarato ha mostrato efficacia significativamente superiore a teriflunomide in tutti gli esiti clinici e di risonanza magnetica, ad eccezione della progressione della disabilità confermata a 24 settimane, per la quale i due trattamenti hanno avuto un’efficacia simile. Tale analisi ha coinvolto 315 persone trattate con diroximel fumarato e 566 con teriflunomide.

