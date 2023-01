Michael Bay nel mirino dell’Italia per la morte di un piccione viaggiatore

L’Italia contro Michael Bay, accusato di aver ucciso un piccione viaggiatore a Roma. L’incidente si sarebbe verificato nel 2018 nel corso delle riprese di ‘6 Underground’

La presunta morte di un piccione viaggiatore è al centro di una querelle tra l’Italia e il regista Michael Bay. Come riporta il sito The Wrap, nel corso delle riprese del film ‘6 underground’ avvenute a Roma nel 2018, sarebbe rimasto ucciso un esemplare della specie, protetta in Italia. “Notoriamente sono un amante degli animali e un attivista”, ha spiegato Bay a The Wrap. “Nessun animale coinvolto nella produzione è stato ferito. Così come in qualsiasi altra produzione a cui abbia lavorato negli ultimi 30 anni”. In Italia è illegale ferire, uccidere o catturare qualsiasi uccello selvatico, piccioni compresi.

MICHAEL BAY: NON HO UCCISO IL PICCIONE

Secondo le accuse mosse dalle autorità italiane, un piccione viaggiatore sarebbe stato ucciso da un dolly nel corso di una scena sul set romano di ‘6 underground’. La denuncia è partita da una fonte anonima, che avrebbe assistito all’incidente e documentato quanto accaduto attraverso alcune foto. In qualità di regista del film, Michale Bay è ritenuto responsabile.

“C’è un caso giudiziario in corso, quindi non posso entrare nei dettagli”, ha chiarito Bay, ribadendo la sua innocenza. “Abbiamo chiare prove video, una moltitudine di testimoni e agenti di sicurezza che ci esonerano da queste affermazioni”.

“Mi è stata offerta dalle autorità italiane la possibilità di risolvere la questione pagando una piccola multa, ma ho rifiutato di farlo perché non mi sarei dichiarato colpevole di aver ferito un animale”, ha concluso Bay.

‘6 UNDERGROUND’

Distribuito da Netflix nel dicembre 2019, il blockbuster “6 Underground” è stato girato in Italia nel 2018, tra Roma, Firenze, Siena e Taranto, per poi proseguire con la produzione tra Los Angeles e Emirati Arabi Uniti. Protagonista della pellicola Ryan Reynolds, affiancato da Corey Hawkins, Manuel Garcia-Rulfo, Dave Franco, Adria Arjona e Ben Hardy.