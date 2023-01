A “Boomerissima” alta tensione tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini

Nella prima puntata di “Boomerissima”, lo show di Alessia Marcuzzi, ‘fuochi d’artificio’: ecco cosa è successo tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini

Ieri su Rai2 è andata in onda la prima puntata di ‘Boomerissima’, lo show condotto da Alessia Marcuzzi che ha visto sfidarsi per la prima volta due team, boomer VS millenial. Il primo formato da Francesco Facchinetti, Claudia Gerini, Max Giusti e Sabrina Salerno, il secondo da Elettra Lamborghini, Valentina Romani, Gianmarco Tamberi e Tommaso Zorzi. Una competizione quella tra i concorrenti che ha regalato non pochi ‘fuochi d’artificio’. Infatti, non è passata inosservata la tensione tra Zorzi e Gerini.

Durante l’ultima sfida, dal titolo ‘l’Arringa’, l’influencer ha lanciato qualche frecciatina sull’uso dei filtri sui social da parte dei boomer e sui loro ‘balletti’ su TikTok. Frasi (senza filtri) dette non rivolgendosi al pubblico ma verso la squadra avversaria. Questo ha infastidito l’attrice che, supportata da Sabrina Salerno, ha consigliato a Zorzi di rivolgersi verso la platea. Ultimo ma non ultimo, la puntata si è conclusa con la vittoria dei boomer. Al momento delle congratulazioni per il risultato non c’è stata una stretta di mano tra Zorzi e Gerini.