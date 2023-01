Gossip: Federica Pellegrini smentisce la gravidanza

Federica Pellegrini incinta? Lei smentisce: “Non è nelle nostre priorità”. L’ex nuotatrice commenta le incessanti notizie di gossip che la vorrebbero presto mamma

Il matrimonio da favola ad agosto 2022, la luna di miele (tardiva) alle Maldive e ora protagonista insieme al neo marito di Pechino Express. La vita di Federica Pellegrini, che nel 2021 a Tokyo ha disputato la sua ultima gara di nuoto, è piena di impegni. E un figlio? La nuotatrice che ad agosto spegnerà 35 candeline è sempre super paparazzata con sospetti ‘pancini’. Ma in un’intervista a Repubblica è lei a smentire il gossip: “Non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare”.

Con il marito Matteo Giunta, ex allenatore, infatti, hanno un progetto ben preciso: “vogliamo mettere su una nostra Academy del nuoto per i più giovani, non sarà a Verona, ma in un luogo a noi molto caro, un po’ casa nostra. Vorremmo partire quando finiscono le scuole con tre settimane di full immersion divise per età dei partecipanti. Ci sarà palestra, corsia e altre attività. Vorremmo che fosse una cosa semplice all’inizio”. La piscina rimane al centro delle loro vite. Nessun rimpianto? “A Parigi 2024 ci sarò ovviamente come membro Cio, quest’estate non so se farò un salto ai Mondiali di Fukuoka, il Giappone mi attrae sempre moltissimo. Non mi manca la piscina- dice Pellegrini- vado a nuotare solo ogni tanto, frequento più la palestra. Insomma, nessun dramma esistenziale dopo l’addio. Semmai ho avuto alcuni momenti di nostalgia. Persino qualche tentazione di riprovarci per gli Europei di Roma. Ma mi è passata quasi subito. Io ho smesso di nuotare non perché non ne avessi più voglia o perché mi fosse diminuita la fame, ma perché il mio corpo non mi dava più modo di combattere ai miei livelli”.

“Tornando agli azzurri- si legge nell’intervista- guardarli dal divano mi riempie di felicità e orgoglio. Peccato che le donne fatichino di più. In Italia il ricambio generazionale al femminile è sempre stato più difficile rispetto a quello dei maschi. Tra me e la Calligaris erano passati 32 anni, spero che adesso sia molto più breve l’attesa, ma è vero che bisogna lavorarci su”.

Un consiglio per il ministro dello Sport Andrea Abodi? “Di aiutare tutto lo sport in generale soprattutto al livello di impiantistica, specie i centri minori che in questo momento di crisi energetica hanno bisogno di un sostegno in più, molte palestre e molte piscine soffrono e chiudono, privando le generazioni future e i territori di risorse. Un po’ tutti noi siamo usciti da quelle palestre e da quelle piscine di paese“.