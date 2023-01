Gossip: Elisabetta Gregoraci su Instagram attacca un follower

“Non hai mai lavorato in vita tua”: Elisabetta Gregoraci non la prende bene e risponde male al follower che la accusa su Instagram

Abbronzata, costume giallo e occhiali da sole a forma di cuore, in posa in in spiaggia con i grattacieli di Dubai sullo sfondo: Elisabetta Gregoraci sembra in grande forma nelle foto postate nei giorni scorsi su Instagram da Dubai. Ma un commento di un follower rompe la magia e la fa infuriare. Tanto da non risparmiarsi una risposta al vetriolo. In mezzo a tanti ‘Bellissima’ e a tanti cuoricini, spunta il commento di un utente che scrive: “Ma torna a lavorare. Ah già non hai mai lavorato“. Apriti cielo. Elisabetta Gregoraci non la manda giù e risponde piccata: “Zio lavoro da quando ho 17 anni ti è sfuggito qualcosa .. comunque anche per questo 2023 ti consiglio Gaviscon 2 vv al gg per almeno 1 mese .. funziona”.

A seguire, non si contano i commenti di altri fan che polemizzano con l’utente che ha osato attaccare l’ex moglie di Flavio Briatore. Quasi tutti lo accusano di essere invidioso. Spunta, però, anche qualche commento solidale con la linea del follower: “Ma di che lavoro parli”, dice qualcuno. E anche “Non sapevo che l’essere mantenuta è un lavoro” e infine “Su da brava, le quattro cagate che hai fatto, le hai fatte grazie a Briatore non certo per il tuo talento!”. Però in generale la linea che passa è quella della difesa a spada tratta: “È una donna bella e solare“, “Lei ha fatto il suo percorso”, “Lei sta bene e si diverte, voi invidiosi”.

Proprio da Dubai, nei giorni scorsi, Elisabetta Gregoraci come ricorda la Dire (www.dire.it) ha pubblicato uno video che per la prima volta ha reso ufficiale la storia con Giulio Fratini (imprenditore già legato in passato a Roberta Morise e Raffaella Fico) che va avanti da tempo. L’uomo è apparso in una storia di Instagram di un paio di giorni fa, mentre camminavano insieme in spiaggia: è stata la prima volta che Elisabetta Gregoraci ha ufficializzato una nuova relazione dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore. Fratini, 30 anni, è CEO di Belvedere Angelico e viene da una famiglia di imprenditori: lui ed Elisabetta, che ha 42 anni, si sarebbero conosciuti la scorsa estate.