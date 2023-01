Damiano dei Maneskin rasato a zero: i fan non la prendono bene

Addio ai capelli lunghi di Damiano David dei Maneskin che si è rasato a zero. Ma i fan non la prendono bene: “Fatteli ricrescere o non ti vengo a vedere”

“Hai tempo fino ad aprile per farti ricrescere i capelli altrimenti non ti vengo a vede”: non è piaciuto alle fan di Damiano David, frontman dei Maneskin, il nuovo look sfoggiato in occasione del party in stile anni ’90 con cui il cantante ha festeggiato il suo 24esimo compleanno. Damiano, nelle foto che ha pubblicato su Instagram, è apparso infatti completamente rasato a zero e la cosa ha provocato alquanto stupore. Vederlo senza la lunga chioma che in tante amavano follemente non è andata giù a molte fan e la disapprovazione va per la maggiore. Il taglio dei capelli e questo nuovo look d’impatto, a quanto si apprende, sarebbe legato alla realizzazione di un video clip musicale per il gruppo. Ma le fan appunto non hanno gradito. Quanto invece allo stile e agli abiti anni ’90, a spiegare la situazione è stato lo stesso Damiano, che ha spiegato su Instagram di aver compiuto 24 anni (“+24 anni for me“) rilanciando il party anni ’90 con questa frase: “90’s are the new 20’s“.

(Foto dal profilo Instagram di Damiano David)

LEGGI ANCHE: VIDEO | Damiano dei Maneskin blocca il concerto in Messico: “Qualcuno sta male, aiuto”

L’ASSENZA DI VITTORIA

Al fianco di Damiano, in questo party esclusivo, gli amici e anche la fidanzata storica Giorgia Soleri. Oltre ai commenti sui capelli, tra i fan molti si sono insospettiti per l’assenza di Vittoria dalla festa. “Dov’è Vic?”, ha scritto qualcuno. E qualcun altro: “Wasn’t Vic at your party? Why??”. Qualcuno potrebbe aver pensato che Vittoria De Angelis non fosse presente per un qualche screzio, ma in realtà dev’essersi trattato solo di una questione di altri impegni perché non ha fatto mancare una dedica per Damiano sui social.

LEGGI ANCHE: Damiano dei Måneskin e Giorgia Soleri adottano Ziggy Stardust: il gattino in fin di vita e con gli occhi bicolore