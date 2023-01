Aaron Taylor-Johnson nuovo James Bond: i bookmaker ci credono

Cinema e scommesse: Aaron Taylor-Johnson in pole per il ruolo di James Bond, testa a testa in quota con Henry Cavill

Da supereroe a James Bond: il 32enne britannico Aaron Taylor-Johnson, famoso per il ruolo di Quicksilver nel film “Avengers: Age of Ultron”, avrebbe fatto un provino per vestire i panni dell’agente segreto nel prossimo film della saga, ’orfana’ di Daniel Craig, e – secondo il “The Sun”, ora sarebbe tra i candidati principali.

I bookmaker internazionali, riporta Agipronews, hanno ritoccato le quote sul prossimo 007, con Aaron Taylor-Johnson che ora si piazza in cima alla lavagna a 3, davanti ad Henry ’Superman’ Cavill a 3,50. Si gioca a 7 invece Rege-Jean Page (il duca di Hastings della serie “Bridgerton”), mentre per il britannico James Norton si sale a 9. Scivolano in fondo alla lavagna i due candidati all’Oscar Tom Hardy (a 11) e Chiwetel Ejiofor (a 13).