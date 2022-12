La Schiacciata Favolosa di All’Antico Vinaio tra i 100 piatti più popolari del 2022

La classifica dei 100 piatti più popolari nel 2022 a livello globale. Sul podio la Schiacciata Favolosa di All’Antico Vinaio di Firenze

Fine dell’anno fa rima con… Deliveroo ! La piattaforma leader nell’online food delivery torna con il suo “Deliveroo 100 Report”, il tradizionale appuntamento di fine anno con il quale ripercorre i 12 mesi appena trascorsi raccontando i cento piatti più popolari e di tendenza sulla sua piattaforma a livello globale.

Tante gustose novità nella classifica di quest’anno, che rendono il mix dei piatti preferiti a domicilio una lettura mai così interessante, vista anche la presenza sul podio di una specialità italiana particolarmente amata, la Schiacciata Favolosa di All’Antico Vinaio di Firenze, in terza posizione a livello globale e tra le new entry più rilevanti.

Ecco un assaggio dei dieci piatti più popolari del 2022 su Deliveroo in tutto il mondo:

Pita Chawarma di Poulet Mezzencore, Parigi, Francia Burrito di Chipotle, Londra, Regno Unito Schiacciata Favolosa di All’Antico Vinaio, Firenze, Italia Chicken Sando di ​ PICKL, Dubai, Emirati Arabi Uniti Make Your Own Poke Bowl di ​ Surfside Poké, Liegi, Belgio Pad Thai di Ting Thai Caravan, Edimburgo, Regno Unito Mixian with 1 Topping 米線+一餸 ​ di Tamjai Yunnan Mixian 譚仔雲南米線, Hong Kong Fish Burger di MOS Burger, Singapore Iced Café Americano di Starbucks, Kuwait Burrito Bowl di ​ Boojum, Cork, Irlanda

Lo scorso anno, le poke bowl hawaiane avevano dominato la classifica, raggiungendo il primo posto in sei Paesi diversi. Nel 2022, i clienti hanno invece ampliato e differenziato maggiormente le abitudini in fatto di cibo, definendo così una classifica più variegata.

Dalla Pita a Poke, non ci sono due piatti uguali nella top ten globale e, anche per questo, la Deliveroo 100 di quest’anno può essere considerata a tutti gli effetti la più eclettica degli ultimi anni.

A livello di trend, i burritos, che siano preparati in un wrap o in una scodella poco importa, ​ hanno raggiunto il primo posto in tre mercati e costituiscono il 5% dei 100 piatti globali. ​

Non sorprende poi che la pizza rappresenti il ​​4% del totale delle specialità in classifica e che le persone in tutto il mondo la preferiscano in versione tradizionale, optando per la classica Margherita. L’hamburger invece, una delle specialità preferite nella Deliveroo 100 nel corso ​ degli anni, si conferma anche nel 2022 la prima scelta a domicilio in tutto il mondo, rappresentando quasi un quarto delle posizioni (24%) della lista globale.

Uno sguardo più da vicino alla Top 100 di Deliveroo, rivela alcune divertenti tendenze negli ordini a domicilio nel corso degli ultimi 12 mesi. Ecco le principali.

Pazzi per il pollo

Che sia fritto, grigliato, avvolto in un wrap o tra due panini, gli utenti di Deliveroo amano ​ il pollo: quasi un quarto (23%) delle posizioni della Deliveroo 100 di quest’anno sono occupati da piatti a base di pollo. Tra questi, il piatto che guida la ​ classifica globale, il Pita Chawarma poulet (Shawarma kebab) di Mezzencore a Parigi, lo Spicy Chicken Sandwich di Popeyes a Londra e il Pollo allo Spiedo di Giannasi dal 1967 a Milano.

Gustose Tradizioni

Alcuni Paesi prediligono i sapori tradizionali, con alcune specialità nazionali tra i preferiti della lista,come il Pain Au Chocolat di Chez Meunier a Parigi, la Spice Bag di Xian Street Food a Galway, la ​ Pizza Margherita di Assaje a Milano o il ​ Men Wah BBQ Pork with Egg and Rice 敏華黯然銷魂飯 da Men Wah Bing Teng 敏華冰廳 a Hong Kong.

Classici “confortanti”

I classici comfort food – pizza, hamburger, burrito e kebab – occupano ​ 34 delle posizioni in classifica della Deliveroo 100 di quest’anno. Tra i preferiti, il Chicken Sando di PICKL a Dubai, lo ShackBurger di Shake Shack a Kuwait, il Burrito di Chipotle a Londra ​ e il Double Mushroom Swiss Meal di Burger King a Singapore.

Fro-yo per sempre

La moda del froyo, lo yogurt gelato, sembra essere ​ ancora molto attuale: cinque specialità sono entrate nel Deliveroo 100 di quest’anno, due dei quali sono il Frozen Yogurt con topping di PICK a Kuwait e l’originale Frozen Yogurt con topping di Snog a ​ Londra.

Su le mani

I clienti di tutto il mondo stanno abbandonando coltello, forchetta e cucchiaio per un’esperienza più pratica: il 60,6% dei 94 piatti nell’elenco globale Deliveroo 100 (escluse bevande e generi alimentari) sono cibi che le persone tendono a mangiare con le mani, come la Schiacciata Favolosa di All’Antico Vinaio a Firenze, le Chicken Wings 烤焗雞翼 di PizzaExpress a Hong Kong o il Baked BBQ Pork Buns di Tim Ho Wan a Singapore. Gli utenti Deliveroo scelgono sempre più di vivere un’esperienza senza posate quando ordinano sulla App.

La Deliveroo TOP 30 Italia: grandi classici della tradizione a fianco dei best sellers di tendenza del delivery.

Nella TOP 30 italiana di Deliveroo, oltre alla Schiacciata Favolosa di All’Antico Vinaio a Firenze – in prima posizione a livello nazionale e sul terzo gradino del podio a livello globale – si trovano alcuni classici della nostra tradizione come la piadina, la pizza e il pollo allo spiedo. Ad esempio La Piadina “La Leggenda” di La Piadineria (Milano), la Pizza Margherita di Berberè e Assaje (Milano), il Pollo Allo Spiedo di Giannasi dal 1967 (Milano).

A questi ​ si aggiungono alcuni best-seller del food delivery come poke e hamburger, sempre molto apprezzati da chi ordina a domicilio. Come il Sunny Salmon Poke di Poke House (Milano), il Poke Love di I Love Poke (Torino), il Salmon Poke di Pokeria by Nima (Milano), ​ parlando di burger, il Dakota di Old Wild West (Roma), il Bacon Burger di Five Guys (Milano) o il Colonel’s Burger di KFC (Milano).

DELIVEROO TOP 30 ITALIA

Schiacciata Favolosa (Sandwich) – All’Antico Vinaio – Firenze Sunny Salmon Poke – Poke House – Milano Piadina “La Leggenda” (Italian flatbread) – La Piadineria – Milano Pizza Margherita – Berberè Pizzeria – Milano Pollo allo Spiedo (Roast chicken) – Giannasi dal 1967 – Milano Poke Love – I Love Poke – Turin Rainbow Bowl – Makito – Cagliari Margherita (Pizze tradizionali) – Assaje – Milano Dakota (Hamburgers) – Old Wild West – Roma BaconBurger – Five Guys – Milano Salmon Poke – Pokèria by NIMA – Milano Colonel’s Burger – KFC – Milano Poke Wave – Poké Sunrice – Vicenza Menu Smoke Burgez (Menu combo) – Burgez – Milano Lava Bowl – Pokescuse – Busto Arsizio Menu Crispy Smoke burger – Bun Burgers – Milano Chucky Normal (poke) – Cody Sushi – Roma Kos – pita gyros – Ristorante Greco Ilios – Roma Cheesy quesadillas (Appetizers) – Roadhouse – Milano MENU KEBBY SPECIAL – Kebhouze – Milano Best of pokè – MachaPokè – Milano Philadelphia Sushi – Zushi – Milano Pistache Pokè – Mya pokè – Pistoia Salmon superbowl – Pokewaii – Modena Pizza Margherita – Lievità – Milano Crispy Roll Sushi – Daruma – Roma Miah – Nima Sushi – Firenze Pizza Margherita – Fra Diavolo – Milano Mango Poke – Pokeriño – Terni Pokè it’s a tunny day – Pokè factory – Modena

DELIVEROO TOP 100 – La classifica completa

Pita Chawarma Poulet – Mezzencore – Parigi – Francia Burrito . Chipotle – Londra – Regno Unito Schiacciata Favolosa (Sandwich) – All’Antico Vinaio – Firenze – Italia CHICKEN SANDO – PICKL – Dubai ​ – Emirati Arabi Uniti Make Your Own Poke Bowl – Surfside Poké – Liegi – Belgio Pad Thai – Ting Thai Caravan – Edimburgo – Regno Unito Mixian with 1 Topping 米線+一餸 ​ – Tamjai Yunnan Mixian 譚仔雲南米線 – Hong Kong – Hong Kong Fish Burger – MOS Burger – Singapore – Singapore Iced Café Americano – Starbucks – Surra – Kuwait – Kuwait Burrito Bowl – Boojum – Cork – Irlanda Cheeseburger – Five Guys ​ – Londra – Regno Unito Build Your Own Salad Bowl – Atis – Londra – Regno Unito The Beast – Kokomo – Bordeaux – Francia Regular Fried Chicken Strips – Clucking Oinks – York – Regno Unito Pain Au Chocolat – Chez Meunier – Parigi – Francia Chicken Gyros – Yeeros – Dublino – Irlanda Empire Cheeseburger – Manhattn’s Burgers Boondael – Bruxelles – Belgio House Bao Buns – Bao Bun – Belfast – Irlanda Burrito Bowl – Guzman Y Gomez ​ – Singapore – Singapore Sunny Salmon Poke – Poke House – Milano – Italia Piadina “La Leggenda” (Italian flatbread) – La Piadineria – Milano – Italia Les œufs Mayonnaise “Champions du monde” – Bouillon Service – Paris – Francia Big Mac® McMenu® . McDonald’s – Liegi – Belgio The Spicy Chicken Sandwich – Popeyes – Londra – Regno Unito Chicken Wings ​ 烤焗雞翼 – PizzaExpress – Hong Kong – Hong Kong McChicken Meal – McDonald’s – Dubai – Emirati Arabi Uniti Burrito – Tolteca – Dublino – Irlanda Noodle Soup 小鍋 – Yugu Noodle 雲桂香 – Hong Kong – Hong Kong Pizza Margherita – Berberè Pizzeria – Milano – Italia The Original Burger – Thinnies Burger – Kuwait – Kuwait Spice Bag – Xian Street Food – Galway – Irlanda Medium Spaghetti Kastart – De Kastart – Gand – Belgio Chicken Ala Carte Bowl – Stuff’d – Singapore – Singapore Poké Création – Pokawa – Parigi – Francia Kerala Coconut – Kerala Kitchen – Dublino – Irlanda Pollo allo Spiedo – Giannasi dal 1967 – Milano – Italia Black Milk Tea with Pearls 珍珠奶茶 – Tenren’s Tea 天仁茗茶 – Hong Kong – Hong Kong Vios BYO Bowl – VIOS – Singapore – Singapore #1 Sweet Chuck – Chuck’s – Kuwait – Kuwait Perfectly Ripe Avocados ​ – Waitrose ​ – Regno Unito Margherita ​ – ZAPPO – Lione – Francia Famous Chicken – Zaatar w Zeit – Dubai – Emirati Arabi Uniti Build Your Own Bowl – The Daily Cut ​ – Singapore – Singapore Wow Cheeseburger – Wowburger – Limerick ​ – Irlanda Poke Love – I Love Poke – Torino – Italia Rainbow Bowl – Makito – Cagliari – Italia Cheeseburger ​ – Five Guys – Kuwait – Kuwait Classic Falafel – Operation Falafel – Dubai – Emirati Arabi Uniti Pizza Margherita – Assaje – Milano – Italia 2 Pcs Chicken Meal – KFC – Singapore – Singapore House Black Daal (V) ​ – Dishoom – Londra – Regno Unito CHEESUS CHRIST – Tripletta ​ – Parigi – Francia Kleine Puntzak (Small cone of fries) – Frituur Frans Hooiaard – Gand – Belgio Shrimp Burger Set + Drink 吉列蝦漢堡 配小食 + 飲品 – MOS Burger 摩斯漢堡 ​ – Hong Kong – Hong Kong Men Wah BBQ Pork with Egg and Rice – ​ Men Wah Bing Teng – Hong Kong – Hong Kong Caffè Latte – Starbucks Coffee ​ – Singapore – Singapore Cheeseburger – Bunsen – Dublino – Irlanda Cheddar burger Le Ruisseau – Parigi – Francia Giant Burger ​ – Quick Liège – Liegi – Belgio KFC Privilege Individual Meal for 1 精選1人餐 ​ – KFC 肯德基 – Hong Kong – Hong Kong Small Cup (With Topping) – PICK – Dirwaza – Kuwait – Kuwait Double Mushroom Swiss Meal – Burger King ​ – Singapore – Singapore ShackBurger – Shake Shack – Dubai – Emirati Arabi Uniti High Jamz Burger – High Joint – Dubai – Emirati Arabi Uniti Bocca – Light spicy tomato creamsauce with or without bacon pasta – Bocca Recollettenlei – Gand – Belgio Majbous Chicken – Freej Suwaileh – Kuwait – Kuwait Dakota (Hamburgers) – Old Wild West – Roma – Italia Original Frozen Yogurt – Snog – Londra – Regno Unito Make your own Taco (Large) -French tacos – Kortrijk – Belgio Noodles with 2 Toppings 雙拼小窩米線 – Nam Kee Spring Roll Noodle 南記粉麵 – Hong Kong – Hong Kong Seed Caesar ​ – Seed – Belfast ​ – Irlanda Croissant – Tiong Bahru Bakery ​ – Singapore – Singapore Medium Poke Bowl Aloha Salmon – Aloha Antwerp – Antwerp ​ – Belgio Jerk Chicken and Chips – White Men Can’t Jerk ​ – Londra – Regno Unito Asam Boneless Hainanese Chicken Rice (Served with Chicken-Flavor Rice & Chicken Soup) 亞參海南雞飯 (配雞湯飯及清雞湯) – Asam 亞參雞飯 – Hong Kong – Hong Kong Döner Kebab – Sürpriz – Parigi – Francia Otacos Taille L – O’Tacos – Parigi ​ – Francia Mega San – Sushi Maki – San – Singapore – Singapore Akkawi Cheese – Manoushe Street – Dubai – Emirati Arabi Uniti Box Combo – Raising Canes ​ – Kuwait – Kuwait Chicken Shawarma Sandwich – Ebn Amy – ​ Kuwait – Kuwait Tenders With 2 Dips – Mad Egg – Dublin – Ireland Croissant – Renard Bakery – Bruxelles – Belgio BaconBurger – Five Guys – Milano – Italia 2-pc Chickenjoy with side – Jollibee – Dubai – Emirati Arabi Uniti Margherita – VIP Very Italian Pizza – Brighton – Regno Unito Crispy Quinoa – DS Café – Parigi – Francia Baked BBQ Pork Buns (3pcs) – Tim Ho Wan – Singapore – Singapore Soup, 2 dishes and 1 vegetable combo 自選湯飯 2餸+1菜 – Congee House 心粥館 – Hong Kong – Hong Kong Katsu curry (chicken) – Wagamama – Londra – Regno Unito FRESH Chicken Breast Sandwich – Supermac’s – Dublino – Irlanda Crispy Quinoa – DS Café – Parigi – Francia Salmon Poke – Pokèria by NIMA – Milano – Italia Beastie Burger – Beastie Burgers – Anversa – Belgio Baked BBQ Pork Buns (3pcs) – Tim Ho Wan – Singapore – Singapore Choose Any 2 Meats with Rice – Three Uncles ​ – Londra – Regno Unito Twister Sandwich ​ – KFC – Dubai – Emirati Arabi Uniti ShackBurger – شاك برغر Shake Shack ​ – Kuwait – Kuwait Burrito – FreshMex – Aberdeen – Regno Unito Classic Tonkotsu Ramen 天然豚骨拉麵 – Ichiran 天然豚骨拉麵專門店一蘭 Hong Kong – Hong