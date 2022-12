A Roma riapre Frame by Frame, la casa degli effetti speciali

Al quartiere Prati a Roma inaugurata Frame by Frame, la casa degli effetti speciali. Tra gli ultimi lavori più celebri ‘Siccità’, ‘Bones and All’, ‘House of the Dragon’, ‘Boris’

Un luogo magico ‘ad effetti speciali’ nel quartiere Prati della Capitale. Frame by Fame apre le porta della nuova sede appena ristrutturata. A piazza Cola di Rienzo 27 una gigantesca palla natalizia alta 3 metri, un quartetto d’archi tutto al femminile, esibizioni di pole dance, piano bar, cucina etnica e djset, sono alcune delle varie ambientazioni e forme di intrattenimento scelte per la speciale occasione. Una nuova ‘casa’ aperta in anteprima agli amici e a tutte le persone del mondo del cinema, della pubblicità e dello spettacolo che ogni giorno collaborano con lo studio di post-produzione ed effetti visivi tra i più innovativi e riconosciuti in Italia.

Frame By Frame, fondata a Roma nel 1990 da Davide Luchetti e Lorenzo Foschi insieme a un team di giovani appassionati di cinema e nuove tecnologie, conta oggi oltre 100 collaboratori tra artisti e tecnici. La poliedricità dell’offerta creativa e produttiva ha permesso a Frame di lavorare a 360 gradi nel mondo della comunicazione visiva e di collaborare con le principali società di produzione, agenzie di comunicazione, clienti istituzionali e broadcaster. Nella casa di Frame by Frame quotidianamente nascono gli effetti visivi e vengono curate le post-produzioni di alcune delle serie tv più amate di sempre come di premiatissimi film per il cinema (tra i lavori più recenti ‘Siccità‘, ‘Bones and All‘, ‘House of the Dragon‘, ‘Boris’ e ‘L’Amica Geniale‘, solo per citarne alcuni).

Tra gli amici e i volti noti che hanno preso parte al party inaugurale della Frame By Frame’s house ci sono: Caterina Shulha, Nicole Grimaudo, Michela Andreozzi, Claudia Zanella, i registi Daniele Luchetti, Pif, Nicola Abbatangelo, Alex Infascelli, Elisa Amoruso, Roberto “Saku” Cinardi, Gianluca Manzetti, i produttori Riccardo Neri, Martina Veltroni, Pierpalo Verga, Nicola Lusuardi, Roberto Amoroso, e la sceneggiatrice Elena Bucaccio.