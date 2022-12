Infezioni fungine invasive: Gilead lancia il portale IFIGHT

Infezioni fungine invasive: è online IFIGHT, portale Gilead di educazione e informazione con l’obiettivo di fornire agli specialisti contenuti di alto valore scientifico

Le infezioni fungine rappresentano la punta dell’iceberg nell’ampio panorama delle malattie opportunistiche. Incidenza ed epidemiologia sono profondamente mutate negli ultimi decenni, con differenze significative tra pazienti oncoematologici e pazienti in terapia intensiva, aspetto che pone sfide significative al loro trattamento e gestione. A questo si aggiunge la complessità introdotta dalla pandemia da Sars-CoV-2, responsabile dell’aumento di incidenza di infezioni opportunistiche all’interno di quadri clinici già immunologicamente compromessi.

Dalla complessità e vastità della tematica nasce IFIght ( www.ifight.it ), portale di Gilead Sciences che si pone l’obiettivo di fornire agli specialisti contenuti di alto valore scientifico, supportandoli nella gestione ottimale dei pazienti ad alto rischio.

IFIght è il primo portale web interamente dedicato alle Infezioni Fungine Invasive: il nome IFIght deriva dal connubio tra IFI (Infezioni Fungine Invasive) e FIGHT (come gestirle nella pratica clinica). Il portale, stile “Netflix”, è diviso in sezioni con vari set di slides esplicative, news, articoli, infografiche e video pillole.

Le diverse sezioni sono pensate per renderlo intuitivo, con la possibilità di sfogliare e organizzare i contenuti creando la propria «biblioteca» personalizzata, fruibile, in modalità multimediale per un’esperienza di navigazione più coinvolgente e informativo, con tematiche educazionali di aggiornamento scientifico e sezioni specialistiche riservate a clinici ed esperti.

All’interno del sito, è presente una vasta gamma di approfondimenti tra cui:

– Segni e sintomi delle infezioni fungine

– Patogeni responsabili di infezioni fungine, inclusi i funghi rari

– Fattori che definiscono la tipologia di pazienti a medio-alto rischio di infezioni fungine, sia nei reparti di Ematologia sia nei reparti di Terapia Intensiva

– Linee Guida.

Nell’ottica di supportare tutti gli attori coinvolti nella gestione e trattamento di pazienti ad alto rischio, il portale permette la ricerca di informazioni e contenuti secondo la propria specializzazione e area di competenza: saranno dunque presenti contenuti ad hoc per ematologi e onco-ematologi, farmacisti ospedalieri, infettivologi, intensivisti, anestesisti, microbiologi ed infermieri, oltre alla presenza di contenuti fruibili da pubblici utenti.

Riconoscere in tempo le infezioni fungine e iniziare tempestivamente una terapia appropriata risultano fattori determinanti, in quanto in grado di influenzare gli outcome dei pazienti. Il portale vuol dunque fornire un supporto pratico agli specialisti, anche nell’ottica di rispondere a una crescente richiesta di informazione in sanità su tematiche emergenti.

Per questo motivo IFIght si inserisce all’interno di un più ampio impegno di Gilead, che sta esplorando nuove vie di interazione e nuovi modelli di comunicazione per offrire luoghi di informazione, discussione e confronto sempre più credibili e solidi.