Fedez fa un bilancio del suo 2022: “Sono ancora qua e mi basta”

Fedez rivive il suo 2022: “Sono ancora qua e mi basta per essere felice”. Il rapper ricorda con un video su Instagram la sua lotta contro un tumore al pancreas

Un breve video fatto dei momenti più intensi per ricordare “un anno complesso ma di grande insegnamento“. Questa la scelta di Fedez per rivivere il suo 2022, segnato dalla scoperta del tumore al pancreas e dall’intervento per rimuoverlo. “Oggi sono ancora qua e tanto mi basta per essere felice“, spiega il rapper su Instagram.

Nella clip scorrono le immagini che testimoniano la presenza e la vicinanza della famiglia, dalla moglie Chiara Ferragni ai figli Leone e Vittoria, durante i giorni difficili della malattia. E proprio alla piccola di casa Ferragnez il cantante lega l’unico rammarico del suo anno che sta per concludersi: “Non essere stato presente il giorno del primo compleanno di mia figlia, perché ricoverato in ospedale”.

Poi ecco le immagini del grande concerto benefico ‘LoveMi’, organizzato insieme a J-Ax dopo il riavvicinamento tra i due e tenutosi a tre mesi dall’asportazione della massa tumorale. “Non avrei potuto nemmeno immaginare di stare sopra un palco e sopportare un concerto – dichiara Fedez dal palco di piazza Duomo – Voglio ringraziare i medici che mi hanno salvato la vita e la persona più importante che mi è stata vicina”, ovviamente la moglie Chiara Ferragni.

Il post di Fedez, come ogni bilancio di fine anno che si rispetti, non può che concludersi con i propositi per il 2023: “Spero con l’anno nuovo di poter essere ancor più presente per i miei figli e la mia famiglia. Tutto qua”.