Afghanistan: prof strappa la laurea in diretta tv per protesta

Università vietata alle donne: in Afghanistan un professore strappa la laurea in diretta tv per protesta contro i talebani

Un clamoroso gesto di protesta in diretta tv. Lo ha messo in atto un professore dell’Università di Kabul, che durante un’intervista ha strappato i documenti che certificano la sua istruzione. Il gesto del docente è avvenuto per dissociarsi dalla decisione del governo dei talebani di vietare l’istruzione superiore alle donne.

“Questi diplomi non mi servono più perché questo non è un Paese per l’istruzione – ha spiegato l’insegnante all’attonito anchorman che lo ospitava sul canale Tolo News –. Non accetterò un sistema in cui mia madre e mia sorella non possono più studiare“. Quindi il gesto di rendere carta straccia i suoi certificati.